Már korábban is lehetett hallani olyan szigetországi híreszteléseket, miszerint a Liverpool érdeklődik Kerkez Milos iránt. A TeamTalk szerint a Vörösök hónapok óta figyelik a szintén angol élvonalbeli Bournemouth magyar balhátvédjét, akiről részletes értékelést is készítettek már, mostanra pedig eldőlt, hogy ajánlatot tesznek érte, így 2025-től lehet a Liverpool játékosa. Mindennek némi súlyt ad, hogy a BBC is beszámolt az értesülésről az átigazolási pletykarovatában – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Szoboszla Domnik után Kerkez Milos is a Liverpool futballistája lehet

Fotó: AFP

Az eredeti forrás arról ír, hogy a Liverpool új balhátvédet keres, mert Arne Slot szeretné, ha nagyobb harc lenne csapaton belül a pozícióért, amire a skót válogatott Andy Robertson az első számú jelölt, de már elmúlt harminc éves, így hosszabb távon az utódlására is gondolni kell. A balhátvéd pozícióban még a görög Konsztandínosz Cimíkasz is bevethető, de az már a 2020-as érkezése óta nyilvánvaló, hogy ő sosem lesz első számú opció Liverpoolban. Így jött a képbe Kerkez.

A 20 éves magyar válogatott focistára állítólag azért is figyeltek fel a Liverpoolnál, mert megvan benne a kellő potenciál, hogy topszinten játsszon, és a fiatal kora ellenére már tapasztalattal rendelkezik a Premier League-ben, így a klub kiemelt jelöltje a posztra. Korábban állítólag az Arsenal, a Chelsea és a Manchester United is élénken érdeklődött Kerkez iránt, ám a 40 millió font körüli ára elriasztott mindenkit.

Kapcsolódó cikkek: