"Valóban, szinte tökéletes este volt. Pedig korán gólt kaptunk és kénytelenek voltunk nagyon mélyen védekezni, ami szokatlan számunkra, de ehhez is jól alkalmazkodtunk. Működtek a kontráink és végül is rúgtunk négy gólt" - értékelt Gyökeres, aki külön kitért Amorimra is:

Nagyon sokat tanultam tőle. Ő hozott a csapathoz, bízott bennem és rengeteg esélyt kaptam, hogy jobb és jobb legyek, hogy fejlődjek. Minden elismerést megérdemel és sok sikert kívánok nekik!

- mondta a svéd-magyar csatár búcsúzóul edzőjének.

Maga a fiatal, 39 éves edző is megszólalt a mérkőzés után:

"Nem sikerülhetett volna jobban (az este). Most még az a kevés szerencsénk is megvolt, ami eddig nem. Az első félidő borzasztóan nehéz volt, mert szinte nem volt nálunk a labda és ettől nagyon feszültek voltunk. Aztán, amikor egyenlítettünk, megnyugodtunk és máris sokkal jobban játszottunk. Hihetetlen volt a hangulat, azt hiszem ennél szebb búcsúmeccsről nem is álmodhattam" - érzékenyült el Amorim.

Valami elromlott Madridban?

A BL már-már örökös bajnokának mondható Real Madrid négy forduló alatt másodszor kapott ki, és jelenleg csak 16. a tabellán. Ancelotti látványosan nem boldogul Kylian Mbappé csapatba építésével és a jelenlegi állományból képtelen betölteni a Toni Kroos távozása óta tátongó lyukat a középpályán. A franciának a BL-ben 1-1 gólja és gólpassza, valamint talicskányi elhibázott helyzete van. De muszáj játszatni az új koronaékszert, még ha ez Jude Bellingham látványos leépülésével is jár.

Mbappé (fehérben) sem érti, hogy mi az ördög folyik körülötte

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

A madridi tehetetlenséget ezúttal a szintén nem csúcsformában lévő AC Milan használta ki, akik simán féken tartották a félelmetesnek tűnő támadósort. A spanyolok egyetlen gólja is büntetőből esett, miután Fikayo Tomori nem tudta annyira maga alá húzni a lábait, hogy Vinícius Jr. ne tudjon bennük felbukni.

Most már kezdhetünk aggódni, mert megint nem a legszebb arcunkat mutattuk. Csapatként nem vagyunk egységesek, ezen pedig változtatnunk kell! Nem vagyunk elég fegyelmezettek, aminek persze, hogy az a vége, hogy gólokat kapunk

- füstölgött Ancelotti, aki kitért a Vinícius-Mbappé "problémára" is, amit ő egyáltalán nem lát annak.