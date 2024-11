A svájci Nyonban kevéssel dél után a korábbi svájci válogatott, Johan Djourou a török válogatott neve mellé a magyar nemzeti csapatot húzta ki, így véglegessé vált, hogy melyik együttessel kell megvívnia Marco Rossi gárdájának a Nemzetek Ligája A osztályában maradásért. A kalapban még ott voltak az osztrákok, a görögök és az ukránok, így nem mondhatjuk, hogy bármelyikükkel jobban jártunk volna, de azt sem, hogy a törökökkel rosszul jártunk. Ránézésre ugyan egy sztárokkal teli együttessel találkoznak a mieink előbb - minden bizonnyal - Isztambulban, majd Budapesten a Puskás Arénában. Aligha merész jóslat, hogy mindkét meccset telt ház előtt, frenetikus hangulatban rendezik majd meg.

A magyar válogatott szinte verhetetlen a tel házas Puskás Arénában

Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo

A szultanátustól a vb-bronzig

Egy év sem telt még el, hogy a törökök megszabadultak a szultanátus poros rendszerétől, és miközben mindenki arra várt, hogy megszülessen végre a modern török köztársaság, mint a történelemben oly' sokszor a foci beelőzött. 1923-ban villámgyorsan megalakult a Török Labdarúgó Szövetség, amely még abban az évben felvételt nyert a FIFA tagországai közé, mi több három nappal azt megelőzően, hogy Musztafa Kemal Atatürk kikáltotta volna a köztársaságot, 1923. október 26-án a válogatott le is játszotta első hivatalos mérkőzését Románia ellen, ami 2-2-re végződött.

A török válogatott a számunkra fájóan emlékezetes svájci világbajnokságon világbajnokságon mutatkozott be igazán nagy tornán (a korabeli olimpiákat túlzás annak nevezni, bár 1948-ban és 1952-ben is negyeddöntőbe jutottak) mutatkozott be először, és az 1954-es tornán 1 győzelemmel és 2 vereséggel összesítésben a 9. helyen végzett. Miután a helsinki olimpián 7-1-re verte őket az Aranycsapat, aligha bánták, hogy két évvel később a lebonyolítási rend értelmében nem ütközött meg ismét a két csapat, holott egy csoportban voltak. Valamilyen oknál fogva ők is kiemeltek voltak, így hozzánk hasonlóan csak a németekkel és Dél-Koreával mérkőztek meg. Utóbbi ellen aratták máig legnagyobb győzelmüket (7-0).

Ezt követően azonban egészen 2002-ig nem szerepelt vb-n a válogatott, akkor azonban nagyon is megmutatták magukat: a botrányokkal teli dél-koreai tornán egészen a bronzéremig menetelt minden idők talán legjobb török válogatottja, amit ismét csak az ezúttal csalások sorozatával az elődöntőig jutó Dél-Korea bánt, amelyik 3-2-re kikapott Hakan Süküréktől. Ha már Sükür: a 2000-es évek elejének sztárcsatára azon a meccsen lőtte minden idők leggyorsabb vb-gólját, 10,2 másodperccel a középkezdés után. Azaz leendő ellenfelünk elmondhatja, hogy tart egy vb-rekordot, ahogy egyébként mi is, csak éppen 1982-ből.