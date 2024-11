A milánói összecsapáson az első félidőben az olasz bajnoki címvédő játszott fölényben és veszélyesebben, a 27.percben pedig egy öngóllal meg is szerezte a vezetést. A fordulás utáni percekben is a hazaiak voltak az aktívabbak, egy idő után azonban visszavettek a tempóból. A lipcseiek ennek ellenére nem vették át az irányítást, igaz, egy-két helyzetig így is eljutottak, ám nem tudtak betalálni, így ötödik meccsükön ötödik vereségüket szenvedték el. Az Inter 12 tétmeccse veretlen, a BL-ben pedig egyedüliként még gólt sem kapott.

A játéknap rangadóját a Bayern München vívta a Paris Saint-Germainnel. A németországi meccsen a mozgalmas első félidőben a házigazda a 40. percben szerzett vezetést, mely később döntőnek bizonyult, mivel a párizsiak nem tudtak betalálni. A vendégek dolgát alaposan megnehezítette, hogy Ousmane Dembelét az 57. percben kiállították, így a játékrész nagy részét emberhátrányban játszotta le a PSG.

A Bayern-szurkolók félreérthetetlenül üzentek a PSG elnökének

Fotó: AFP/Franck Fife

A nap szenzációját a Feyenoord okozta, mely a 75. percben még 0-3-ra állt a Manchester City vendégeként, a hajrában viszont egyenlített és pontot szerzett Josep Guardiola sérülésektől tizedelt csapata ellen, amely sorozatban elszenvedett öt vereség után játszott döntetlent, de továbbra sem volt képes győzni. A találkozón egyébként a Feyenoord szépítőgólja után a holland szurkolók megpróbáltak összecsapni az angolokkal, a keleti lelátó sarkában lévő City-szurkolók felé rohantak, és tárgyakat dobáltak feléjük, de szerencsére a rohamrendőröknek sikerült közbelépniük még a nagyobb balhé kirobbanása előtt.

Az FC Barcelona könnyedén, 3-0-ra verte az eddig veretlen Brest csapatát. A katalánoknál duplázó Robert Lewandowski a BL történetében - Lionel Messi és Cristiano Ronaldo után - harmadikként érte el a száz gólt.

Szintén gólzáporos győzelmet aratott a német bajnok Bayer Leverkusen és a Premier League-ben szereplő Arsenal is. A német csapat hazai pályán ütötte ki 5-0-ra a Salzburgot, míg az észak-londoni csapat 5-1-re nyert a Sporting Lisboa ellen, amelynek kispadján ezen a meccsen mutatkozott be a BL-ben a távozó Rúben Amorim helyére kinevezett Joao Pereira.