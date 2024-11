A spanyol élvonalbeli női bajnokságban, a Liga Femeniben is megrendezték a szezon első El Clásicóját, azaz a Real Madrid - FC Barcelona rangadót, mint az látszik, ahogy a férfiaknál, úgy a nőknél is a fővárosi csapat volt a pályaválasztó. És, ahogy október 26-án a férfiaknál, úgy ezúttal is ugyanaz lett a végeredmény, csak most nem kellett a második játékrészig várni, hiszen már az első félidőben eldőlt a 4-0-s végeredményt hozó meccs.

A bajnoki és BL-címvédő katalánoknál a három Aranylabda-dobogósból kettő - a győztes Aitan Bonmati és a második Caroline Graham Hansen - kezdett, a meccs embere azonban a 4. és a 22. percben is betaláló Patricia Guijarro lett. Rajta kívül még Claudi Pina és a korábbi aranylabdás, Alexis Putellas volt eredményes.

A Barca Femení tízből tízet nyerve 30 ponttal és 47-5-ös gólkülönbséggel vezeti a tabellát a 22 pontos Real Madrid előtt.

Spanyol női bajnokság (Liga Femeni), 10. forduló:

Real Madrid - FC Barcelona 0-4 (0-3)

gól: Guijarro 4., 22., C. Pina 39., Putellas 86.