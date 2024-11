A klub honlapjának csütörtöki beszámolója felidézi, hogy a védekező középpályás, Vágó Levente az első félidő utolsó percében sérült meg a Ferencváros elleni találkozón, amikor egy felívelt szabadrúgást próbált középre fejelni, ám a vele felugró Eldar Civiccsel olyan szerencsétlenül találkozott a levegőben, hogy a földön maradt.

Megműtötték a Fradi ellen megsérült Vágó Leventét

Fotó: Kecskeméti TE

Meg kellet műteni Vágó Leventét

Az orvosi vizsgálatok járomívtörést állapítottak meg, ezért

szerdán megoperálták, és már otthonában gyógyul. A válogatott szünet után még nem lesz bevethető, de a januári felkészülést nagy eséllyel már a társaival kezdheti meg.

A csapatkapitány nem először jár ebben a cipőben, már volt példa arra, hogy „turbánnal” kellett befejeznie egy FTC elleni hazai bajnokit. Akkor viszont egy varrással megúszta és folytatni tudta a játékot.

"Hihetetlen, de igaz, hogy hazai FTC elleni meccsen korábban is szenvedtem már fejsérülést, de akkor összevarrták a sebet és folytatni tudtam a játékot. Most sajnos más volt a helyzet, a dühítő az benne, hogy már a hosszabbítás utolsó percében jártunk. Nagy Krisztiánnal megbeszéltük a szabadrúgás előtt, hogy rám fogja felívelni a labdát, én pedig megpróbálom középre fejelni azt. Ez sikerült is, de ugrott velem Civic is, akivel szerencsétlenül találkoztam a levegőben.

Akkor már éreztem, hogy most nagyobb a baj, pár percig nem nagyon tudtam, hogy hol vagyok. Az öltözőben aztán az orvosi stáb és a mentősök elláttak, aztán bevittek a kórházba is. Ott felállították a diagnózist, s bár elsőre úgy tűnt, hogy nem kell műteni, a szegedi kontroll során emellett döntöttek az orvosok. A műtéten szerdán túl is estem,

a körülményekhez képest jól vagyok" – mondta Vágó Levente.

