Minden előzetes jel nélkül távozott az Inter Miami kispadjáról, Geraldo "Tata" Martíno, aki fennállása legjobb szezonját produkálta 2024-ben a floridai sztárcsapattal. Az ESPN amerikai lap cikke szerint a korábbi FC Barcelon-edzőnek és argentin szövetségi kapitánynak még egy év lett volna hátra a szerződéséből.

Tata Martíno és Lionel Messi a következő idényben már nem fognak az oldalvonal mellett beszélgetni

Fotó: AFP

A Miami szezonjában voltak nagy sikerek és váratlan kudarcok is. A csapat egyaránt rekordot jelentő 74 ponttal és 76,5 százalékos győzelmi mutatóval nyerte meg a profiliga, az MLS alapszakaszát, ráadásul a csapat még úgy is a legtöbb gólt (79) lőtte, hogy hetekig nem számíthatott az idényt bomba formában kezdő Lionel Messire. A 2023-as Ligák Kupája után a 2024-es Supperter's Shieldet, vagyis az alapszakasz győztesének járó trófeát is megszerezték. Csakhogy a rájátszás első körében kiütötte őket a 9. helyen kiemelt Atlanta, míg a CONCACAF Bajnokok Kupájában már a nyolcaddöntőben búcsúztak.

Tata kérésére érkeztek a klubhoz Messi korább barcelonai pajtásai, így Jordi Alba, Sergio Busquets és Luis Suárez. Az edző november 22-én az egyik társtulajdonos, Jorge Mas és az amolyan sportigazgatói szerepet betöltő Raúl Sanllehi társaságban tart sajtótájékoztatót, ahol talán választ kapunk a kérdésekre.

