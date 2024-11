Varga Barnabásnak már az első percekben is volt egy helyzete, de nem sokkal később már be is talált. A 8. percben büntetőből volt eredményes a Fradi csatára, majd a 11. percben a második gólját is megszerezte a Malmö elleni Európa-liga-meccsen, ezzel 2-0 volt az állás.

Fotó: Csudai Sándor - Origo

