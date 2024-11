A Gera Zoltán helyére szeptember elején kinevezett Pintér Attilának nehezen indult az angyalföldi kalandja, vezetésével a Vasas elbukta a Nyíregyháza elleni Magyar Kupa-párharcot, majd az első három NB II-es meccsét is elveszítette. Az utóbbi hetekben azonban megfordult a Vasas és Pintér Attila szerencséje is, hiszen a BVSC ellen megszerezte első győzelmét a korábbi szövetségi kapitány, az előző fordulóban pedig a Gyirmót otthonából hozta el a három pontot az angyalföldi csapat. A Vasas ellenfele ezúttal az a Szentlőrinc volt, amely remekül kezdte a bajnokságot. Waltner Róbert együttese az első hat mérkőzésén veretlen maradt és a hetedik fordulóig vezette is a tabellát. A Szentlőrinc először a Kazincbarcikától kapott ki a hetedik fordulóban, azóta viszont Waltner együttese gödörbe került, és csak egyszer tudott nyerni.

A találkozót Pintér Attila csapata kezdte támadószellemben, és az első húsz percben három gólt is szerezhetett volna. Az ötödik percben a Vasas edzőjének a fia, a 19 éves Pintér Filip került helyzetbe, de a tízméteres lövése Gyurján Márton kezében kötött ki. Öt perccel később egy jobb oldali szöglet után ismét Pintérnek volt helyzete, de a hat méteres kanalázása elment a kapu fölött. A 12. percben Radó András is megvillant. Pintér lekészített labdája után egyedül tört kapura, de a 12 méteres lövését Gyurján szögletre tolta. Hat perccel később ismét Pintér és Radó kombinált, végül utóbbinak a hatméteres lövését védeni tudta a Szentlőrinc kapusa.

A Vasas most játszott a legjobban Pintér Attila kinevezése óta

A folytatásban is a Vasas irányított, de a következő helyzetre egészen a 32. percig kellett várni. Ekkor Szánthó Regő jobbról kapura csavart szöglete csattant a kapufán. Öt perccel később aztán jött a hidegzuhany a Vasasnak, ugyanis az első helyzetéből büntetőt harcolt ki a Szentlőrinc. Hajdú Roland kapott labdát a tizenhatoson belül, egy az egyben megverte Lehoczky Rolandot, aki buktatta a vendégcsapat játékosát, Antal Péter játékvezető pedig azonnal a 11-es pontra mutatott. A labda mögé Tóth-Gábor Kristóf állt oda, aki védhetetlenül lőtt a kapu jobb oldalába (0-1).