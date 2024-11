Nagy Ádám szépen zárná a Nemzetek Ligája-csoportkört

„A legfontosabb, hogy javítsuk a mérlegünket a németek ellen. Leginkább az előző csúfos vereséget szeretnénk kijavítani. Remélem, a történelem ismétli önmagát, mert

az angolok ellen is belefutottunk egy négygólos vereségbe, aztán mi tudtuk őket pont annyival megverni.

Igaz, a meccs tét nélküli, de szeretnénk jó játékkal és jó eredménnyel lezárni az idei évet – nyilatkozta a 88-szoros válogatott Nagy Ádám a hétfői, telki sajtótájékoztatón. – A hollandok elleni meccsen történtekről beszélünk még az öltözőben, de örülünk, hogy [Szalai] Ádám velünk tért haza, így az a sajnálatos dolog inkább arra a meccsre nyomta rá a bélyegét. A németeket elleni meccsre már remélhetőleg nem fogja. Akarva-akaratlanul is egy ilyen szituáció mindannyiunkat befolyásol. Ez a pályán is rányomta a bélyegét a játékra, de nem akarjuk ezt kifogásként használni. Ez nem egy mindennapi történés, nem is tudtuk lereagálni, de boldogok vagyunk, hogy Ádám jobban van és velünk tudott hazajönni."

Nagy Ádám reméli, sikerül jól zárni a Nemzetek Ligája csoportkörét

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Marco Rossi is beszélt Szalai Ádámról

Marco Rossi szövetségi kapitány a hétfői sajtótájékoztatón megerősítette, hogy az eltiltásából visszatérő Fiola Attila pályára lép a németek ellen, míg Varga Barnabás játéka egy lábára kapott rúgás miatt kérdéses. Rajtuk kívül a Hollandiában debütáló Szabó Leventéről is beszélt, ahogy az is kiderült az elmúlt napokban, hogy Bolla Bendegúz távozott a keretből.

„Az lesz az elsődleges, hogy jó összképpel zárjuk le az évet. Ezzel a céllal a német válogatott ellen nem szerencsés kísérletezni. Egy ilyen cséplőhengerrel szemben ez nem szerencsés. Az a célunk, hogy tisztes teljesítménnyel zárjuk le az évet, hogy jövőre tiszta lappal tudjunk kezdeni. [Fiola] Attila játszani fog, ami pedig Szabó Leventét illeti: már az, hogy meghívunk valakit, azzal kifejezzük, hogy potenciált látunk benne, de fontos, hogy ne érezzék, hogy ez a végállomás. Ez után nem a dupláját, hanem a tripláját várom tőle a klubcsapatában" – mondta Marco Rossi, aki Szalai Ádámról és a német válogatottról is megszólalt.