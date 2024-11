2024. decemberében immár 35. alkalommal kerül megrendezésre a Zengő Alföld Kék Mókus Kupa Szegeden, ami kétségkívül a régió legnagyobb és egyben legnépszerűbb téli teremlabdarúgó tornája.

Zengő Alföld Kék Mókus Kupa: A szervező, Bodó Attila (középen) újra várja Torgelle Sándorékat

Fotó: OMFSZ

Zengő Alföld Kék Mókus Kupa: hatalmas sztárok jönnek

Mit kell tudni a kupáról?

Lassan 40 éve, hogy Szegeden megrendezésre került az első Kék Mókus Kupa. A régen országos hírű tornát volt, hogy a megszűnés veszélye fenyegette. Ezért öt évvel ezelőtt úgy döntöttünk szervezőtársunkkal, a Szegedi Sport és Fürdök Kft.-vel, hogy visszahozzuk a régi nívóját. Személyes indíttatásom volt, hiszen gyerekként mindig néztem a nagy meccseket, híres játékosok küzdelmét,

amely volt, hogy több mint 3000 nézőt vonzott a gálanapon!

Később játékosként majd csapatvezetőként szerepeltem a tornán, tehát szinte az egész életemet végig kísérte a rendezvény. 2018-tól kezdve évről évre építkeztünk, szépen emelkedett a torna színvonala és a nézőszám is.

Ha jól tudom három kategóriában, három hétvégén át zajlanak a csoportmérkőzések, melyet december 2-án követnek az egyes kategóriák döntői, a helyszín pedig a szegedi Pick Aréna lesz. Mi várható pontosan karácsony előtt és után Szegeden?

Igen, ez a torna hagyománya illetve sajátossága. Három kategóriában, 45 év feletti, 35 év feletti és a nyílt kategóriában küzdenek meg a csapatok. A mai világban már nincs idő több hétvégés selejtezőkre, ezen változtattunk és minden csapatnak csak egy napos a torna ezen része. Ez alól kivétel a korcsoportonkénti legjobb négy, amelyek bejutnak a december 27-én a Pick Arénában rendezendő gálára. Nem az a célunk, hogy minél több csapat nevezzen, hanem, hogy minél erősebb csapatok mérjék össze tudásukat. Ezt a szintén hagyományosnak mondható, nagyobb (5x2) kapuméret is erősíti, hiszen a gyengébb csapatoknak nem kedvez, viszont a látványos és sok gólos mérkőzéseknek igen! A selejtezők is sok izgalmat tartogatnak majd, viszont az igazi fieszta a 27-i gála nap lesz!

Zengő Alföld Kék Mókus Kupa: fantasztikus programok lesznek

Fotó: OMFSZ

A döntő napon – december 27-én – gálamérkőzéseket is megcsodálhat az, aki kilátogat a Pick Arénába. A Kabát FC, a Curtis Team vagy épp a Magyar Művész Válogatott meccsei mellett egy magyar – román mérkőzést is megtekinthetünk. Torghelle Sándort és Juhász Rolandot is várják a gálára, ami minden bizonnyal sok nézőt is a helyszínre csalogat majd. Hol tartanak az előkészületek?

Az egész napos gála program elődöntőkkel és bronzmérkőzésekkel kezdődik, délután döntők között lesznek a gálameccsek. Az említett csapatok kereteiben mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelőt.

Nem csak a közelmúlt legjobb magyar válogatott játékosai lépnek pályára, hanem rengeteg hazai híresség, gondolok itt énekesekre, színészekre, művészekre, celebekre, stb. A román válogatott kerete már véglegesnek mondható, itt még egy-két nagyobb sztárjátékos elhívásán dolgozunk, mint például Adrian Mutu. Ezen kívül, zenei programokkal készülünk, úgynevezett „Half time show” kereteiben felép DR. BRS és Bruno.

A válogatott mérkőzés előtt nem csak a himnuszok fognak elhangzani, hanem a „Nélküled” és „Az éjjel soha nem érhet véget” című dalok sem maradhatnak el egy hazai énekes jóvoltából. A műsorvezetők Méhes Gábor és a szegedi kedvenc Süli Róbert is garancia a jó hangulatra. Így azt reméljük, hogy a kilátogató több ezer néző,szurkoló egy igazi fociélménnyel távozik majd a nap végén!