Zlatan Ibrahimovicról tudni lehet, hogy soha nem fogja vissza magát. Így tett most is, amikor egy talkshowban a Manchester Unitednél töltött időszakáról beszélt. A svéd játékos 2016. július 1-én írt alá egyéves szerződést a manchesteri csapattal, így együtt dolgozhatott Jose Mourinhóval. Zlatan Ibrahimovic góljával nyerte meg 2016. augusztus 7-én a Manchester a Szuperkupát, de a csapat a 2016-17-es szezonban az Európa-ligát is megnyerte. Igaz, a svéd játékos a döntőben már nem játszhatott, mert az Anderlecht elleni negyeddöntőben súlyos térdsérülést szenvedett.

Zlatan Ibrahimovic lerántotta a leplet a Manchester Unitedről

Fotó: DPPI via AFP

"Az angol újságírók mindig is túlértékelt primadonnának tekintettek" - mondta Ibrahimovic, aki ezzel meg is adta az alaphangját a beszélgetésnek. Tény, hogy már 34 éves volt, amikor a Manchester leigazolta. Azért ment a Premier League-be játszani, mert barátai azzal heccelték, hogy az angol bajnokság sok lenne neki. "Úgysem bírnám" - ezzel piszkálták folyton.

"Aláírtam a szerződést, s onnantól fogva minden egyes pillanatban a múlttal szembesültem" - folytatta. "David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil Neville és Gary Neville. Ezek a játékosok voltak akkor is a példaképek, mindent ahhoz hasonlítottak, amikor ők voltak a csúcson.

De engem egyáltalán nem érdekelt ennek a klubnak a múltja, még akkor sem, ha nagyon tiszteltem őket. De a jelenlétük, az állandó emlegetésük csak azt eredményezte, hogy az utódok szinte gúzsba kötve játszották a meccseket, mert állandóan az járt a fejekben, hogy mi miért nem vagyuk olyanok, mint ők."

Ez persze nem mindenkinek nyerte el a tetszését. A dán kapus, Peter Schemichel, aki 1999-ben mindent megnyert ezzel a csapattal (bajnokság, FA Kupa, BL) állandóan azt mondogatta, hogy Ibrahimovic nincs komoly hatással a Manchester Unitedre. "Zlatan nem volt annyi ideig ennek a csapatnak a tagja, hogy komoly hatást váltson ki.

A dán Peter Schmeichel nem volt elájulva a svéd világsztártól

Fotó: AFP

Néztem a meccseit, sokszor azt éreztem, hogy ő a sétáló ember a pályán." Schmeichel 9 évet volt a Manchester United kapusa, éppen ezért érzi magát felhatalmazva a bírálatra. Ám a svéd nem sokat foglalkozott ezzel.