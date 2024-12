Az eseményt Gruber Zsombor nyitotta meg, aki az Origó kérdésére elmondta, hogy "Tisztában vagyunk a szurkolókkal, tudjuk, hogy derbi-szintű hangulat várható. Szeretnénk jól zárni az évet az európai kupaporondon." Majd azt is hozzátette, hogy: "Gyerekként mindenki arról álmodott, hogy egy ilyen kupában szerepelhessen. Remélem, hogy minél több pontot tudunk szerezni és ott tudunk lenni a folytatásban is."

Gruber után Pascal Jansen vette át a szót: "A PAOK egy speciális csapat, pár éve a korábbi klubommal, az AZ Alkmaarral találkoztam velük egy felkészülési meccsen, akkor nagyon bátrak, energikusak és rendkívül erősek voltak, de ez évekkel ezelőtt volt. Ugyanakkor mostanában is nagyon érdekes a csapat, nagyon erős kerettel rendelkeznek, jó eredményt értek el a hétvégén a bajnokságban." Az angol-holland szakember elmondta azt is, hogy most is ismer néhány futballistát a PAOK keretéből és kettejükkel beszélgetett is nemrég.

Pascal Jansen, a Fradi edzője jó eredményekkel akarja zárni az évet. Fotó: Csudai Sándor - Origo

A szakember a meccs kapcsán elmondta: "Nyilván szeretnének pozitív eredményeket elérni a következő meccseken, de azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy Magyarország legjobb csapatával csapnak össze.

Nekünk is az a célunk, hogy továbbjussunk és senki ne gondolja, hogy hátra fogunk dőlni, nem adjuk át az irányítást és szeretnénk mi dominálni a mérkőzésen."

Az Origó kérdésére, mely szerint mennyire lesz nehéz Varga Barnabást pótolni (sárga lapok miatt nem léphet pályára), így válaszolt Jansen: "Barnabás az 5. sárga lapja miatt nem játszhat, vezeti ez Európa-liga góllövő listáját, de szerencsére a klubon belül jól vagyunk ellátva tehetséges labdarúgókkal, így

Saldanha helyettesíti majd a meccsen, és ez az egyetlen név, amit elárulhatok a holnapi kezdővel kapcsolatban."

A híres görög szurkolók kapcsán így vélekedett a szakember: "Nincs kétségem afelől, hogy mindent meg fognak próbálni, amit a szabályok szerint lehet, hogy versenyben maradjanak, és hogy nyerjenek, erre készítettem fel a csapatot. Ugyanakkor nagyon szerencsések vagyunk, hogy hasonló szurkolóink vannak mint a PAOK-nak, ezért biztos vagyok benne, hogy próbálnak majd segíteni nekik a pályán kívül, de hozzá vagyunk szokva az ilyen atmoszférához. Minden tekintetben készen állunk ellenük holnapra."