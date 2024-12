A hírhedt görög szurkolók kapcsán így vélekedett a szakember: "Nincs kétségem afelől, hogy mindent meg fognak próbálni, amit a szabályok szerint lehet, hogy versenyben maradjanak, és hogy nyerjenek, erre készítettem fel a csapatot.

Ugyanakkor nagyon szerencsések vagyunk, hogy hasonló szurkolóink vannak, mint a PAOK-nak, ezért biztos vagyok benne, hogy próbálnak majd segíteni nekik a pályán kívül, de hozzá vagyunk szokva az ilyen atmoszférához. Minden tekintetben készen állunk ellenük holnapra."

A szurkolók kapcsán Dibusz Dénes is megemlítette, hogy: "Abban bízom, hogy negatív hatással nem lesz senkire a szurkolók aktivitása, szerencsére az elmúlt években több jó hangulatú meccset is játszottunk már. De természetesen Görögországban, de még európai szinten is van olyan hírük a PAOK-szurkolóknak, ami nem lehet véletlen. A csapatból Esiti is mesélte, aki a PAOK-ból érkezett hozzánk, hogy ez nem véletlenül van így, ráerősített ezekre a szóbeszédekre."

Dibusz Dénes sokat hallott már a PAOK szurkolóiról. Fotó: Csudai Sándor - Origo

A PAOK fanatikusai tényleg elég hírhedtek, a sajtótájékoztató után, amíg a csapatot vártuk, sikerült helyiekkel beszélni, akik elmondták, hogy újságíróként sem túl jó ötlet riportanyag gyűjtése címén a focicsapat szurkolóinak a kedvenc kocsmáiba elmenni, mert bizony megeshet, hogy bajba kerül az ember. Nem is feszegettem tovább a témát, elég egyértelmű volt az üzenet, magyarként most fogalmazhatok úgy, ellenséges területre tévedtem, bár ezzel nem leszek egyedül, mert ha minden igaz, akkor nagyjából 4-500 zöld-fehér szurkoló is elutazott ebbe a 2 300 éves nagyvárosba, hogy mint mindig, most is űzze-hajtsa a sajátjait.