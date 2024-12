Gulácsi Péternek nincs szerencséje a Bajnokok Ligájában

Ugyanakkor a birminghami együttes a BL-alapszakaszában eddig mindössze egy gólt kapott, ráadásul már egy döntetlen is elegendőnek ígérkezett a középszakaszba jutásához.

A lipcseiek két magyar válogatott futballistája, Gulácsi Péter és Willi robán ezúttal is a kezdőben kapott helyet.

Borzalmasan indult a találkozó a Leipzig számára, mivel már a harmadik percben hátrányba került, miután a skót válogatott John McGinn közelről fejelt Gulácsi kapujába. A folytatásban az angol csapat beszorította a német együttest, amelynek védelme meglehetősen szellősnek és szervezetlennek tűnt.

A 27. percben aztán az első komoly helyzetéből egyenlített a Lipcse. Nicolas Seiwald ívelt fel egy labdát a saját térfeléről, amire Lois Openda csapott le két védő között, majd a rosszul helyezkedő Emiliano Martinez mellett eltolta a labdát és az üres kapuba gurított.

Sokat elmond a Leipzig játékáról, hogy mindössze ez az egy kaput eltaláló lövésük volt az első félidőben, Gulácsinak viszont háromszor is védenie kellett.

Lipcsében nyert az Aston Villa

A fordulás után is gyors góllal kezdte az Aston Villa, amiben Gulácsi Péter is alaposan benne volt. Jhon Durán mintegy 23 méterről ívelt át a magyar kapus felett. Pár perccel később akár duplázhatott is volna a 20 éves kolumbiai támadó, de les miatt nem adták meg a találatot.

A Leipzig Baumgartner góljával a 62. percben újra egyenlíteni tudott, de a hajrában harmadszor is megszerezte a vezetést az angol együttes a csereként beállt Ross Barkley góljával, és a hátra lévő időben már nem is engedte ki a győzelmet a keze közül. Így az RB Leipzig a hatodik mérkőzését is elveszítette a Bajnokok Ligája idei kiírásában, ezzel matematikailag is kiesett.

A Bayern München meglepetésre hátrányba került Gelsenkirchenben az ukrán Sahtar Donyeck ellen, de Konrad Laimer és Thomas Müller találataival még a szünet előtt fordítani tudott. A második félidőben még nagyobb tempóra kapcsolt a bajor sztárcsapat és végül 5-1-re ütötte ki ellenfelét.

A forduló előtt még kiesést jelentő helyen álló Paris Saint-Germain a Salzburg otthonában nagyon magabiztosan nyert 3-0-ra, ezzel felkapaszkodott az alapszakasz tabellájának 24. helyére, ami még pont továbbjutást ér.