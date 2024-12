Hat percet sem kellett várni a találkozó első góljára, egy szépen felépített vendég támadás végén Saka kiválóan adta be a kapu elé a labdát, amelyet Gabriel Jesus lőtt közelről a hálóba. Sokáig nem tartott azonban az Arsenal-szurkolók öröme, öt perccel később Sarr egy jó 10-12 méterről leadott lövéssel egyenlített. Aki azt hitte, hogy a gyors gólok ideje a mérkőzésen már lejárt, nos tévedett, az első negyedóra végén ismét a londoniak kerültek előnybe, az "elkövető" újra Gabriel Jesus volt, csapata és saját maga második gólját szerezve a meccsen.

Ezután egy kicsit megnyugodtak a kedélyek, a 20. percben ismét a hazaiak előtt volt óriási lehetőség, de az Ágyúsok védelmi hibáját Mateta nem tudta kihasználni, öt méterről Rayaba lőtte a labdát (vagy a kapus védett, nézőpont kérdése), így maradt a 2-1 az Arsenalnak. A 21. percben aztán egészen másról szólt a történet, a közönség ütemes tapsának kíséretében a kijelzőn megjelent az a Crystal Palace szurkoló, aki sajnos mindössze 21 évesen meghalt, rá emlékezett a stadionban mindenki.

Gabriel Jesus óriási formában játszott. Fotó: AFP / AFP or licensors/Arsenal's Brazilian striker #09 Gabriel Jesus celebrates after scoring his team first goal during the English Premier League football match between Crystal Palace and Arsenal at Selhurst Park in south London on December 21, 2024. (Photo by Glyn KIRK / AFP)

A 23. percben aztán a vendégek szempontjából egy rendkívül sajnálatos esemény történt, Saka egy beadást követően egyből a combhajlító izmához kapott, nem is tudta folytatni a mérkőzést, le kellett a csapat legjobbját cserélni a 250. Arsenal-meccsén. Egy jó hír azonban így is maradt a vendégeknek, az első félidő vége előtt Gabriel Jesus villant meg ismét, a fejese azonban a kapufán csattant, csakhogy a védők helyett a csapattársa, Havertz kapcsolt a leggyorsabban és 3-1-re módosította az eredményt, amely a szünetig nem is változott.

A második felvonás első tíz perce egyértelműen a hazaiakról szólt, több helyzetet is kidolgoztak, azonban Raya mindig a helyén volt, nem egy bravúrt bemutatva és így tartva a 3-1-s eredményt a londoniaknak. Ennek ellenére a 60. perc elején az Arsenal talált be ismét, ekkor egy vendég támadás végén Gabriel Jesus hét méterről a kapusba lőtte a labdát, de a kipattanó is maradt az Ágyúsoknál, és Rice középtávoli lövésébe Martinelli tette bele az ötösön belül a lábát, ezzel védhetetlenné téve a lövést, 4-1 lett a vendégeknek.