Tony Harrington bírónak nem sok választása maradt, miután Jack Stephens meghúzta Marc Cucurella haját, ugyanis a videofelvételek alapján ki kellett állítania. A Southampton ráadásul ekkor még csak 3-1-es hátrányban volt, végül pedig 5-1-re nyert a Chelsea ellen.

Jack Stephens nagy butaságot csinált

Fotó: Glyn KIRK / AFP

Stephens látszólag egy ártalmatlan szituációban kapaszkodott bele az Európa-bajnok Marc Cucurella hajába, a spanyol a földre is került. A visszajátszásokból derült ki pontosan, mi is történt, ekkor lépett közbe a videobíró is, ezt követően pedig csak piros lapot kaphatott Stephens a szabályok szerint.

Stephens a szezon korábbi szakaszában három meccsről már el lett tiltva, miután szeptemberben a Manchester United ellen kapott piros lapot.

A meccsen Axel Disasi góljával vezettek a londoniak, de Joe Aribo nem sokkal később egyenlített. Christopher Nkunku szerzett újra vezetést a Chelsea-nek, majd Noni Madueke is betalált, mielőtt Stephens pirosat kapott az első félidő végén. A Chelsea 5-1-es győzelmét végül Cole Palmer és Jadon Sancho alakította ki a második félidőben.