"Nem volt egy perc sem, amikor unatkoztunk volna, rengeteg feladattal szembesültünk, de erre számítottunk is, nem lepett meg. Az előző szezon végén izgultunk, több mint száz év után megszakad-e az a széria, hogy az Újpest az egyetlen csapat, amely nem esett ki az NB I-ből. Szerencsére jól sikerült a vége, egy-két fordulóval a vége előtt stabilizáltuk a bennmaradást. Onnan kezdődött az igazi munka, a felkészülés a változásra" - idézte fel a kezdeti nehézségeket a klubvezető, aki kilenc hónapja vette át az irányítást.

"Játékosmegfigyelői hálózat és adatelemzés egyáltalán nem volt. A mai futballban alapelvárás, hogy legyenek mérések, de ezek hiányoztak. Nagyon nulláról, vagy akár mínuszból indultunk".

A belga tulajdonostól vették át az Újpest csapatát. Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ratatics arról számolt be, hogy két érdekes hatással szembesült. Egyrészt a MOL-csoport szerepvállalásával egyesek azt gondolták, "innentől nagyon sokat lehet kérni", másrészt "mindenki kivárt és óvatos volt", hogy milyen gyorsan érik be az átalakulás. "Nekünk nagyon fontos volt, hogy az elejét ne rontsuk el. Ne küldjük azt az üzenetet a piac felé, hogy bármit lehet kérni, mert nem értünk hozzá, ezért mindent megfizetünk. Tudatosan akartuk építeni, milyen imidzsünk lesz. Régi mondás, hogy rossz rendszerbe friss pénzt önteni nincs értelme, ezért a rendszereket akartuk stabilizálni, új alapokra helyezni. Tudatos stratégia mentén beleönteni a pénzt a csapatba" - mondta Ratatics, akinek a legváratlanabb a szurkolói reakciók és érzelmek mélysége volt. Mint hozzátette, az üzleti világból érkezve nem számított arra, hogy ez nemcsak egy vezetői feladat lesz, hanem érzelmileg is megérinti a sport világa. "Racionális világból jövök, itt viszont nagyon vegyes a racionalizmus és az érzelmi töltet is, ezt még én is kezelem".

A mostani szezonban az első hatba kerülést nevezte meg célként, két-három éven belül pedig szeretnék rendbe tenni az alapokat, ami nemcsak a csapatot, a sportszakmai részt illeti, hanem az irodai működést, a klubról alkotott imidzsképet, például azt, hogy hogyan kommunikálnak a szurkolókkal.