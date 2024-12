Az egykor Angliában és Németországban is futballozó Bajner Bálint októberben igazolt a görög negyedosztályban szereplő Episkopi FC-hez. Az eddigi hét mérkőzésén öt gólt szerzett, ennek segítségével a krétai csapat vezeti is a bajnokságot. Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka azonban egy életmentő vakbélműtétet kellett végrehajtani a 34 éves focistán Görögországban.

A görög Episkopi magyar játékosa, Bajner Bálint műtéten esett át

Fotó: Episkopi FC

„Most hétvégén eltiltásom miatt nem léphettem pályára, viszont az azt megelőző bajnoki meccs félidejében már éreztem, hogy fáj a hasam. Aztán hétközben sem éreztem valami szuperül, de úgy voltam vele: majd elmúlik. Szombatra viszont már belázasodtam, miközben továbbra is fájt a hasam. Vasárnap pedig már annyira rosszul voltam, hogy bementem a kórházba.

Kiderült, hogy vakbelem van, amit sürgősen, azonnal műteni kell. Az orvos elmondta, ha még egy-két napot várok a bejövetellel, lehet, hogy belehalok.

Szóval vasárnap éjjel két órás sürgősségi vakbélműtétet hajtottak végre rajtam – idézte Bajner Bálint szavait a vaol.hu. – A kórházban kifogástalanok a körülmények, egyágyas szobában fekszem, az pedig nagyon megható volt, hogy csapattársaim közül nyolcan-tízen a műtét után hajnali négykor már meglátogattak, sőt, az elnök, amikor meghallotta, mi történt velem, azonnal iderepült. Kisebb fájdalmaim még vannak, de most már jól vagyok. Még pár napig kórházban leszek, aztán hazamehetek, az edzéseket pedig körülbelül két hét múlva kezdhetem el."

Bajner Bálint arról is beszélt, hogy a télen a görög negyedosztályból akár az első- vagy másodosztályba is szerződhet.

„Minden betegség rosszkor jön, nekem meg pláne, hiszen Görögországban felfigyeltek a teljesítményemre, a másodosztályból konkrét ajánlatom van, de első osztályú csapatok is érdeklőnek. Realitása azonban jelen pillanatban a másodosztálynak lehet. De most az a legfontosabb, hogy teljesen rendbe jöjjek" – mondta a görög negyedosztályú Episkopi magyar játékosa, aki korábban a nyilatkozatai miatt vált országszerte ismertté.