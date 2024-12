A Dortmund szoros meccsen szenvedett 3-2-es vereséget a Barcelonától, ám a német csapat számára még ennél is nagyobb veszteség lehet, hogy elveszítette alapemberét, Nico Schlotterbecket. A 25 éves középhátvéd az utolsó támadás során sérült meg, miután felugrott fejelni, borzasztóan ért földet, ugyanis kibicsaklott a bokája.

A 18-szoros német válogatott védőt hordágyon vitték le a pályáról, majd azonnal kórházba szállították.

Egyelőre nem tudni, mennyit kell Schlotterbecknek kihagynia, de nagy esély van rá, hogy hosszú időre kidől a sorból.

🚨⚫️🟡 #BVB - Der verletzte Nico Schlotterbeck wird um 23:40 Uhr auf einer Trage in einen Rettungswagen transportiert und in ein Krankenhaus gebracht.



Gute Besserung, Schlotti! 🙌🏼@SkySportDE pic.twitter.com/gRj2JHKOYt — Patrick Berger (@berger_pj) December 11, 2024

Még nem tudom, mi lesz vele. A képek szörnyűek voltak a sérülésről, túl kell lépnünk a sokkoló pillanaton, és várnunk kell a vizsgálatok eredményére" -

idézte a Magyar Nemzet a Dortmund edzőjét, Nuri Sahint. "Remélem, nem olyan rossz, mint amilyennek tűnt, a pályán határozottan fájdalmas volt" - tette hozzá a BVB középpályása, Emre Can.

A Dortmund középső védői kifejezetten balszerencsések, korábban már Waldemar Anton és Niklas Süle is sérült volt, hozzájuk pedig most Schlotterbeck is csatlakozott. A BL-ben hat meccsen négyszer nyerő és kétszer vereségét szenvedő német csapat jelenleg a kilencedik helyen áll az alapszakasz tabelláján, amivel rájátszást érő helyen áll, de éppen lecsúszna arról, hogy egyenes ágon jusson tovább a nyolcaddöntőbe.

