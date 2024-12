Balogh Botond december elején kisebb sérülést szedett össze az Internazionale elleni olasz bajnokin, de a következő, Verona elleni meccset már ismét végigjátszotta, ahogyan vasárnap is 90 percet töltött a pályán az AS Roma otthonában. A 22 éves védőnek nem ez volt az eddigi legjobb mérkőzése a Serie A-ban újonc csapatban. A Parma 7-szeres magyar válogatott focistája a római meccs elején a tizenhatoson belül gáncsolta ki az ellenfelet, a sértett Paolo Dybala pedig értékesítette is a büntetőt.

A magyar válogatott focista, Balogh Botond nem tudta pontszerzéshez segíteni a Parma csapatát az AS Roma elleni Serie A-meccsen

Fotó: AFP

Balogh Botond a Parma 17. bajnokiján 12-edszer játszotta végig a meccset

Nem sokkal a vezetést jelentő Dybala-gól után aztán Alexis Saelemaekers duplázta meg a Roma előnyét, a Parma pedig a kevés helyzetéből csak egy kapufáig jutott. A második félidő elején aztán végleg eldőlt a találkozó, méghozzá egy szürreális góllal: Saelemaekers bombázott bele egy lövést csapattársa, Artem Dovbik hátába, ahonnan Dybala elé pattant a labda, az argentin focista pedig közelről a hálóba lőtt. Sokáig vizsgálták, hogy nem volt-e les, de kiderült, hogy Balogh beragadt, így Paolo Dybala megszerezte az első dupláját február óta. Sőt, a 74. percben mesterhármast is szerezhetett volna, de a Roma újabb büntetőjét nem ő, hanem a honfitársa, Leandro Paredes értékesítette. A hajrában pedig Dovbik is meglőtte a maga gólját, beállítva az 5-0-s végeredményt.

A Parma ebben a félidőben is csak egy kapufáig jutott,

a Roma pedig még nagyobb különbséget is kialakíthatott volna – többször Balogh mentette meg a csapatát az újabb góltól.

Claudio Ranieri vezetőedző együttese a rég nem látott magabiztosságú sikerrel megerősítette a helyét a középmezőnyben, míg a Parma a sorozatban harmadik vereségével a forduló végére akár a kiesőzónában is találhatja magát.

Eredmények, Serie A, 17. forduló:

AS Roma-Parma 5-0 (2-0)

korábban játszották:

Torino FC-Bologna 0-2 (0-0)

Genoa-Napoli 1-2 (0-2)

Lecce-Lazio 1-2 (0-1)

Hellas Verona-AC Milan 0-1 (0-0)

