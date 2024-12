A 22 éves védőre ezúttal is kezdőként számított Fabio Pecchia vezetőedző, azonban Balogh Botond számára nem tartott sokáig a mérkőzés, ugyanis a 10. percben hirtelen leült, majd miután cserét kért, fájdalmas arccal lesétált a pályáról.

Balogh Botond az Inter elleni meccs elején sérült meg

Fotó: NurPhoto via AFP/Franco Romano

Balogh Botondnak eddig remek szezonja volt, a Parma 15 bajnoki mérkőzéséből 14-szer kezdett, 11 meccset pedig végigjátszott a Serie A-ban.

A hétszeres magyar válogatott védő a Parma egyik legnagyobb értéke, a teljesítményével pedig már top csapatok figyelmét is felkeltette. Októberben az olasz Tuttosport is arról írt, hogy Bundesliga-címvédő Bayer Leverkusen és az angol Brighton is érdeklődik iránta.