A 97-szeres francia válogatott legenda a Bayern München csapatában töltötte pályafutása jelentős részét, amellyel minden fontosabb klubtrófeát megnyert. Az egykori kiváló balhátvéd a francia válogatott aranykorszakából is kivette a részét, 1998-ban viágbajnokságot nyert, majd 2000-ben az Eb-győztes együttesnek is a tagja volt.

Lizarazu nemrég nyilvánosságra hozta, hogy egy rendkívül ritka mentális betegségben, úgynevezett izomdiszmorfiában szenved.

A más néven testedzésfüggőségnek, vagy inverz anorexiának is nevezett rendellenesség egy testképzavar, amely elsősorban férfiakra jellemző. Ezek a betegek még akkor is túl gyengének és kevésnek tartják az izomzatukat, ha fizikumuk egyébként jóval átlag fölötti. Mindez a táplálkozásra is kihat, az érintettek csak olyan ételeket esznek, amelyekről úgy gondolják, hogy erősítik az izmaikat.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / firo Sportphoto

Beteg vagyok. 54 éves vagyok, de még most is úgy akarom érezni magam, mintha profi sportoló lennék.

A testmozgás a szenvedélyem, és jót tesz nekem. Egész életemben ez volt az iránytűm, és segített megtalálni az egyensúlyomat. De mentális betegség gyötör, igazából túlságosan is sokat sportolok" - árulta el a korábbi labdarúgó, aki a visszavonulása óta rendszeresen szörfözik, kerékpározik és küzdősportot is űz.

Bárki, aki ilyen állapotban van, és egyik napról a másikra abbahagyja az edzést, depresszióba eshet. Keményen kell dolgoznom, ki kell fárasztanom magam, és fel kell szabadítanom a bennem lévő energiát.

De ez a betegség jobb, mint a függőség más formái. Csak tudnom kell, hogyan kezeljem" - tette hozzá Lizarazu, akinek ügyenie kell az állapotára, mert az ilyen betegségben szenvedők depresszióba eshetnek, és még az öngyikosságra is hajlamosak lehetnek.

