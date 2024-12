A korábbi magyar válogatott focista, Böde Dániel 2019-ben igazolt vissza Paksra a Ferencvárostól. A 38 éves játékos úgy is (holtversenyben) vezeti az NB I góllövőlistáját, hogy a tolna vármegyeiek eddigi 14 szezonbeli bajnokijából 13-szor csereként lépett pályára, és csupán egy alkalommal játszotta végig a találkozót. Utóbbit a Paks-Diósgyőr-mérkőzésen (3-4) tette meg, ezen két gólt is szerzett, majd a nagyobbik fiával ünnepelte a gólját, aki labdaszedő volt a meccsen.

Böde Dániel holtversenyben vezeti a góllövőlistát

Fotó: Paksi FC/Facebook

„Nagyobbik unokám, a 13 éves Danika a Paks U13-as együttesében gólkirály, ügyes csatár, és úgy látom, öccse, a 8 esztendős Gergő rajta is túltehet majd, mert kemény védő. Szintén a paksiak tréningjeit látogatja. Az emlegetett Diósgyőr elleni bajnokin a fiam és az unokám összeölelkezett az alapvonalon, tudniillik Danika volt az egyik labdaszedő. Ez a szokás megmarad, hiszen

a fiam felvillanyozva futballozik, ha tudja, hogy a nagyobbik fia árgus szemmel figyeli a mozgását.

Nem kizárt, hogy majd Gergő is az alapvonal mögé áll labdát szedni" – nyilatkozta Böde Dániel édesapja, idősebb Böde István a Metropolnak.

A két gyermek az otthonuk kertjében felállított pályán is sokat gyakorol, olykor a jelenleg a női kézilabda-Eb-n szereplő Böde-Bíró Blanka is beáll hozzájuk focizni. Ez a családi szokás onnan ered, hogy anno Böde Dániel is a bátyja, ifjabb Böde István társaságában a szüleik kertjében futballozott – ifj. Böde István szintén nagy gólvágó, ő a vármegyei III. osztályban szereplő Madocsa csapatában már összesen 743 gólnál jár.

Böde Dániel titka az akaratereje

Az édesapa beszélt a két testvér, Dániel és István fiatalkoráról is.

„Játék közben a srácokra jellemző módon klasszis labdarúgók nevét választották maguknak, Dani mindig az argentin Gabriel Batistuta volt. A fiam máig az FC Barcelona rajongója, a bolgár Hriszto Sztoicskovért is rajongott – nyilatkozta idősebb Böde István, aki határozottan válaszolt arra a kérdésre, hogy mi lehet a Paks csatárának titka. – Az akaratereje.

Egy óriási havazás alkalmával Dunaújvárosból a távolsági buszok sem jártak, ezért gyalog megtette az 35 km-es utat Madocsáig.

Az is előfordult, hogy lekéste a nagyközségünkből induló távolsági buszt Paks irányába. Nosza, kerékpárra pattant, és letekerte a távot, ráadásul időben megjelent az edzésen."