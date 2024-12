Hat férfi kapott csütörtökön börtönbüntetést zsarolás miatt Franciaországban, köztük a francia válogatott Paul Pogba testvére is. Az elkövetők háromtól nyolc évig terjedő börtönbüntetést kaptak.

Mathias Pogba, a világbajnok focista, Paul Pogba testvére is belekeveredett a zsarolási ügybe, ő három év börtönt kapott, ebből kettőt felfüggesztve. Mathias Pogba a francia beszámolók szerint nem kerül börtönbe, de nyomkövetőt kell majd viselnie, és 20 ezer eurós büntetést is be kell fizetnie.

Paul Pogbát a barátai szedték rá

Fotó: Isabella BONOTTO / AFP

A zsarolók Pogbától 2022-ben 13 millió eurót próbáltak meg kicsalni, és az eset azért is sokkolta a közvéleményt, mert Pogba testvére mellett a focista több gyerekkori barátja is érintett volt az ügyben. A másik öt vádlottat zsarolás, emberrablás és fogva tartás, valamint bűnszervezetben való részvétel miatt találták bűnösnek, és nyolc évig terjedő börtönbüntetésre, valamint 20 és 40 ezer euró közötti pénzbüntetésre ítélték őket.

Mathias Pogba ügyvédje elmondta, rendkívül keménynek tartja az ítéletet és fellebbezésre készül. Az ügyvéd szerint védence kitart az ártatlansága mellett, ugyanis manipulálták és kényszerítették arra, amit tett. Mathias volt az, aki nyilvánosságra hozta az ügyet, 2022 augusztusában egy videót tett közzé a közösségi médiában, amelyben arról beszélt, hogy furcsa dolgok fognak majd kiderülni a testvéréről.

Pogba korábban azzal vádolta a hat elkövetőt, hogy elrabolták őt, majd két csuklyás, fegyveres férfi fegyverrel fenyegetőzött, és 13 millió eurót követeltek „neki nyújtott szolgáltatásokért” - azzal vádolva a labdarúgót, hogy szakmai sikerei óta nem segítette őket anyagilag. Pogba akkor azt mondta, hogy csak 100 ezer eurót fizetett nekik.