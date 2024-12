Ahogyan a férfiaknál, úgy a nőknél is a két glasgow-i csapat uralja a skót klubfutballt az elmúlt években, ráadásul a legfőbb kihívónak számító együttes neve is Glasgow City. A bajnokságban címvédő Celtic és kupában címvédő Rangers vasárnap egyaránt megmutatta a Skót Kupa második fordulójában, hogy mekkora is a különbség az ország legjobbjai és a skót harmadosztály csapatai között.

A Rangers Skót Kupa-meccse 25 gólt hozott – a Celticé "csak" 13-at

Fotó: x.com/RangersWFC

A Rangers a harmadosztályú Westdyke otthonában 24-1-es győzelmet aratott úgy, hogy a hazaiak 0-2 után szépítettek, még az összesen tíz gólt hozó első félidő elején. A szünet után azonban még 15 gólt szerzett a Rangers, amelyben ketten is mesterötösig jutottak.

A szerdán este már a Real Madrid ellen, a Bajnokok Ligája-csoportkörben megmérkőző Celtic vasárnap ennyire nem ütötte ki az ellenfelét, de így is 13-0-ra győzött a szintén harmadosztályú Glasgow Girls & Women csapatával szemben.

A harmadik körben már jóval nehezebb dolga lesz a két gigásznak, ugyanis a Celtic a rekordgyőztes Glasgow City vendége lesz, a Rangers pedig a szintén élvonalbeli Montrose csapatát fogadja a Skót Kupa nyolcaddöntőjében. Előtte, januárban viszont a Ligakupában éppen Celtic-Rangers-mérkőzésre kerül majd sor.