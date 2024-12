Január 1-jétől Ronaldo szabadon kezdhet tárgyalásokat más klubokkal egy esetleges nyári átigazolás előtt. A Marca beszámolója szerint a 39 éves játékos fontolóra veheti az Al-Nassr elhagyását, de van egy fontos oka annak, hogy maradni akar a szaúd-arábiai klubnál. Az ötszörös Aranylabdás sztár nagy hatást gyakorolt az Al-Nassrra, mióta 2023. januárjában megérkezett a klubhoz a Manchester Unitedtől való távozása után.

A portugál válogatott focista összesen 83 alkalommal lépett pályára az Al-Nassr színeiben, ezalatt 74 gólt szerzett, valamint 18 asszisztot is adott. Ráadásul Szaúd-Arábiába érkezése miatt más sztárok, például Karim Benzema, Sadio Mane és N'Golo Kante is az országot választotta pályafutása folytatására.

A Marca azt állítja, bár Ronaldo elhagyhatja az Al-Nassrt, nagyon szeretné megnyerni a bajnoki címet Szaúd-Arábiában, mielőtt távozik. Az elmúlt szezonban az Al-Nassr a második helyen végzett a szaúdi profi ligában, 14 ponttal lemaradva a bajnok Al-Hilal mögött. Eközben idén az Al-Nassr jelenleg a negyedik helyen áll, és 11 pontra van a listavezető Al-Ittihadtól.

"Nehéz bajnokká válni Szaúd-Arábiában. Idén az Al-Hilal jobb, az Al-Ittihad a bajnokság élén áll, de úgy gondolom, hogy keményen kell hajtanunk, hogy bajnokok legyünk... Mindenhol bajnok voltam, ahol eddig (játszottam), és hiszem, hogy bajnok leszek..."

A februárban már a 40. életévét betöltő sportoló azt is elmondta, hogy szeretne majd valamilyen formában, akár pályán kívüli szerepkörben visszatérni a szebb napokat látott Manchester United csapatához. Mondjuk amilyen formában most az együttes játszik (14. helyen áll a bajnokságban), egy jó formában lévő CR még akár segíthetne is a klubon.