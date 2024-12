Érdekes nyilatkozatot adott Cristiano Ronaldo a dubaji Globe Soccer Awards díjátadó ünnepség során. A lassan 40 éves világsztár szaúdi csapatában, az Al-Nasszrban ugyan még mindig átlagon felüli teljesítményre képes, de már egyre többször kérdezik a futball utáni jövőjéről. Különösen azok után, hogy nem régiben azt nyilatkozta, eljöhet az idő, amikor egy nagy klubnak lesz a tulajdonosa.

A legtöbbekben ilyenkor a brit INEOS csoport milliárdos tulajdonosának, Sir Jim Ratcliffe-nek a hatalomátvétele után is rémesen teljesítő Manchester United juthat eszébe,

mint Ronaldo célpontja. És a portugál beszélt is egykori csapatáról, ahol két etapban 145 gólt szerzett.

Cristiano Ronaldo (szemben) második manchesteri munkavállalása botrányos körülmények között ért véget

Fotó: AFP

Először is megvédte a csapat november elején kinevezett edzőjét, Ruben Amorimot. Az ugyancsak portugál szakember ugyanis nem kezdte valami fényesen manchesteri munkáját: 10 meccsből mindössze 5-öt nyert meg, utóbbi 5 Premier League-meccséből pedig mindössze egyet. Így nem csoda, hogy máris veszélyben érzi az állását.

"A Premier League a világ legerősebb bajnoksága. Minden csapat nagyon jó, minden meccsen harcolni kell, minden csapat rengeteget fut, minden játékos nagyon erős. A foci megváltozott, ma már tényleg nincsenek könnyű meccsek" - vágott bele az elemzésbe CR mielőtt rátért volna a Unitedre.

Másfél évvel ezelőtt is megmondtam és csak ismételni tudom magam: nem az edzőkkel van az igazi probléma.

Képzeljenek el egy akváriumot, amiben van egy beteg hal. Kivesszük, meggyógyítjuk, visszatesszük és újra megbetegszik. A Manchester Unitednél nem változtak a bajok, ugyanazok, amik korábban is voltak, és ez nem a mindenkori edző. Sokkal többről van szó" - szögezte le a portugál sztár, mielőtt kimondta volna a lényeget.

Ha én lennék a tulajdonos, tisztába tenném a dolgokat, és megoldanám az ottani bajokat

- jelentette ki a szokásos magabiztossággal.

"Nem vagyok edző, soha nem is leszek edző. Klubelnök? Az sem. Tulajdonos viszont már talán igen. Hogy van-e a fejemben klub is. Még nincs. Oké, néhány talán már van" - adott titokzatos választ a mindenkit szétfeszítő kérdésre. De ez még odébb van, a MU-részvények többségét egyelőre birtokló Glazer-családdal (Ratcliffe kisebbségi, de döntési joggal bíró tulajdonos a klubnál) éppen ezért nem is lépett még kapcsolatba Ronaldo.

Fiatal vagyok még, rengeteg tervem és álmom vár még megvalósításra. De jegyezzék fel a szavaimat: egyszer még egy nagy klub tulajdonosa leszek. Ez egészen biztos

- mondta a február 5-én a 40-et töltő Ronaldo, miután átvette a Közel-Kelet legjobb játékosának jár díjat.