A 23 éves Szűcs Kornél a nagyszerűen sikerült 2023-24-es idény után került Kecskemétről a dél-angliai csapathoz, ahol azóta is alapemberként számít rá a korábbi Manchester United- és angol válogatott legenda, Wayne Rooney vezetőedző. Csakhogy, amíg korábban ilyenkor a magyar bajnokságban beállt téli szüntet élvezhette, addig most élete egyik legkeményebb tíz napjára készülhet az ősszel már a válogatottban is bemutatkozott védő, írja a Bors.

Az angol másodosztály, azaz a Championship tabellájának utolsó, 24. helyén álló Plymouth-t egyetlen pont választja el a már bentmaradást érő 21. helyen tanyázó Hull Citytől, így minden meccs létfontosságú lesz az ünnepi futballdömping során.

Az Argyle először december 26-án (Boxing Day) a Coventry (17.), majd három nappal később az Oxford (23.) otthonába látogat, hogy az Újévet hazai pályán köszöntse a Bristol (12.) ellen. A nagy sorozatot végül a január 4-i Stoke (19.) elleni fellépés fogja zárni. Mivel a Bristol kivételével a másik három meccs közvetlen rivális elleni ütközet lesz, így nem csoda, hogy Szűcs Kornélnak ezúttal a csapattársai lesznek a családja.

Kétségtelen, hogy számomra ez új dolog, de úgy fogom föl, hogy valamit valamiért: minden nehézség ellenére nagyon élvezem, hogy ilyen szinten játszhatok. Nagy dolog, hogy itt lehetek, nyilván áldozatokat kell hoznom azért, hogy folytathassam, ami nemrég még az álmom volt.

Otthon ilyenkor általában bő két hét pihenő jut, de leginkább nem is ez fog hiányozni, mert olyan ember vagyok, aki a céljai elérése érdekében képes a lemondásra, alkalmazkodni minden nehézséghez. Az lesz a legnehezebb, hogy hiányozni fog a családom" - mondta a Borsnak a játékos, aki azért hozzátette, hogy egy rövid videós bejelentkezésre biztosan jut idő az itthoniakkal.

Szűcs Kornél (szemben) gyorsan felvette a Championship ritmusát

Fotó: NurPhoto via AFP

Szilveszter majd újév után

Szűcs azt is elmondta, hogy a sűrű program miatt magyar "kollégáival", így a szintén Angliában profiskodó Szoboszlai Dominikkel is csak lazán tartják a kapcsolatot.

A szilveszteri koccintásra is csak újév után jut idő, pontosabban a január 1-i Bristol elleni hazai meccs után, amikor együtt marad a csapat és egy kis ünnepséggel elbúcsúztatják a 2024-es évet, ami Szűcsnek különösen emlékezetesre sikerült.

Erős bajnokságban játszom, pályára léphettem a magyar válogatottban. Kicsit máris visszagondolva erre az évre, 2024 nagyon jó évem volt

- mondta. 2025-re pedig csak egyetlen kérése van, mégpedig, hogy szerettei és ő is egészséges maradjon.