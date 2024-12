Dárdai Pál legkisebb fia, Dárdai Bence remekül mutatkozott be a Bundesligában szereplő Wolfsburg csapatában, a 18 éves tehetség már gólt is szerzett a német élvonalban. A fiatal középpályás egy interjúban elárulta, miért távozott a Herthától, és arról is beszélt, mitől rettegett gyerekkorában.

Az U19-es német válogatottban szereplő Dárdai Bence idén nyáron távozott a Herthától - két fivére, Márton és Palkó továbbra is a berlini csapat tagja - és a Bundesligában szereplő Wolfsburghoz igazolt. A 18 éves támadó középpályás a német élvonalban már hat meccsen is pályára lépett, ezeken egy gólt lőtt és két gólpasszt adott, tehát remekül sikerült a debütálása új csapatában, amely Bence teljesítményének is köszönhetően feljött a tabella ötödik helyére. A Sport Bildnek adott interjújában a tehetséges focista elárulta, miért váltott klubot idén nyáron. Ez nem a Hertha ellen irányuló döntés volt. Ki akartam próbálni valami újat. Egyedül akartam élni, és a saját utamat járni, hogy érettebb emberré válhassak. Mehettem volna külföldre is, de nem akartam. Wolfsburg nagyon közel van Berlinhez, szóval ez is szerepet játszott a döntésemben. Ha valami történne, közel van a családom" - árulta el Dárdai Pál legkisebb fia, aki szerint a családja rábízta a döntést, bár az édesanyja eleinte nem akarta, hogy fia elköltözzön. Dárdai Bence idén nyáron a Wolfsburghoz igazolt

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Photo by JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP) A 18 éves focista mindössze 4 éves volt, amikor az édesapja visszavonult. Ennek kapcsán egy érdekes emléket is megosztott. Emlékszem, amikor az utolsó meccsét játszotta a berlini Olimpiai Stadionban. Annyi idősen még mindig féltem Herthinhótól, a csapat kabalafigurájától. Amúgy Herthinho ágyneműben aludtam, a családom a Hertha. Minden meccset megnézek, idén két mérkőzésen is kinn voltam a stadionban" - mondta szeretett klubjáról, amely 15 fordulót követően a 11. helyen áll a másodosztályban, de csak öt ponttal van lemaradva a feljutó helyen álló, második Kaiserslauterntől. "Remélem, a következő szezonban pályára léphetek a Hertha ellen az élvonalban. A mostani idényben pedig az a célom, hogy ott legyek a berlini Olimpiai Stadionban a Német Kupa döntőjében" - szögezte le Dárdai Bence. Kapcsolódó cikkek

