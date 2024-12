A kilenc NB I-es mérkőzésen át tartó nyeretlenségi sorozatát csütörtökön megszakító Debrecen kezdőcsapatában kapott helyet a Ferencváros elleni bajnokin mesterhármasig jutó Bárány Donát, aki a sérülése miatt a lecserélésééig arcmaszkban futballozott az Újpest elleni találkozón. A négy bajnoki óta veretlen lila-fehérek jól kezdték a találkozót, a 13. percben Fran Brodic meg is szerezte a vezetést, miután egy szóló végén 19 méterről, középről a jobb alsó sarokba lőtt (0-1). Bárány egy fejesből egyenlíthetett volna, de a Debreceni VSC inkább Megyeri Balázs kapusnak köszönhette, hogy a szünetben csak egy gól volt a különbség.

Akárcsak korábban, ezúttal is nagy csatát hozott az Újpest Debrecenben játszott NB I-es bajnokija

Emberhátrányban nem bírt a Debrecen az Újpesttel az NB I-ben

A fordulás után a másik kapus, Riccardo Piscitelli is bemutatott egy bravúrt, de az 53. percben ő is tehetetlen volt: Dzsudzsák Balázs beadása után Szécsi Márk átvette a labdát, majd a tizenhatos vonaláról a kapuba lőtt (1-1). Úgy tűnt, a gól a DVSC-nek kedvez, ám mielőtt Nestor El Maestro csapata még több gólhelyzetet dolgozott volna ki, Brandon Domingues nyújtott lábbal tartott rá az ebben meg is sérült Vincent Onovo lábára, a szabálytalanságért pedig piros lappal ki is állították a Debrecen francia játékosát.

Így pedig az Újpest állt nagy lehetőség előtt, és a félidő felénél a csereként beállt Tom Lacoux ismét a vendégeket juttatta előnyhöz egy tizenhatoson belülről, lábak között ellőtt labdával (1-2). Ezt követően

Piscitelli megsérült, miután Bárány véletlenül arcon rúgta őt,

így Banai Dávid váltotta a pályát saját lábán elhagyó olasz játékost az újpesti kapuban.

A vendégek a hajrában végleg eldönthették volna az összecsapást, de újabb gól már nem született. A Debrecen a vereségével továbbra is a 11., kieső helyen áll a magyar bajnokság tabelláján, míg Bartosz Grzelak együttese megerősítette a hatodik helyét az NB I-ben.

