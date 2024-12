Egy újabb fontos állomás az Európa-ligában, csütörtökön a PAOK ellen lép a Fradi pályára. Mit gondol, egy győzelem már biztos kupa tavaszt jelenthet a csapatnak?

Nyilván, ha egy győzelmet sikerülne aratni, azzal már kimondhatóvá válna, hogy a folytatás már mindenképpen biztosított, de azt gondolom, hogy a pontszerzés is jó esélyeket kínál nekünk erre. Ugyanakkor egy rendkívül nehéz 90 perc lesz itt a PAOK stadionjában, amely egy remek hangulatú aréna, ezért azt is tudjuk, hogy a mérkőzés eleje nagyon nehéz lehet, mert rengeteg biztatást és segítséget kapnak majd a szurkolóktól.

Szóba került a csapatnál a PAOK-szurkolók hírhedt vendéglátása?

Abban bízom, hogy negatív hatással nem lesz senkire a szurkolók aktivitása, szerencsére az elmúlt években több jó hangulatú meccset is játszottunk már. De természetesen Görögországban, de még európai szinten is van olyan hírük a PAOK-szurkolóknak, ami nem lehet véletlen. A csapatból Esiti is mesélte, aki a PAOK-ból érkezett hozzánk, hogy ez nem véletlenül van így, ráerősített ezekre a szóbeszédekre.

Illetve én még emlékszem arra, amikor jópár évvel ezelőtt Megyeri Balázzsal beszélgettünk, akkor ő az Olympiakoszban védett, és elmondta, milyen "finomságokkal" kedveskedtek nekik a PAOK-szurkolók.

Dibusz Dénes remek formában véd. Fotó: Csudai Sándor - Origo

Nyilván ez most egy Európa-liga mérkőzés lesz, korlátozottabb lesz a szurkolók lehetősége, ezért azt gondolom, nem kell attól tartani, hogy egy minden eszközt bevető hangulatú összecsapás lesz, mint egy Olympiakosz ellen. De biztos vagyok benne, hogy olyan atmoszféra lesz, mint amit Magyarországon csak az Újpest elleni derbiken tapasztaltunk.

Tudom, még csak egy napos a történet, de hogy fogadta a csapat az új igazolást, Naby Keitát, hiszen olyan játékos még nem volt az NB I-ben, aki egyszerre lett volna Bajnokok Ligája-győztes és Premier League-bajnok?

Pont ezen gondolkodtam ma, hogy az eredményei alapján a legkomolyabb játékos lesz a magyar bajnokságban. Bízzunk benne, hogy minél előbb olyan állapotban lesz, hogy segíteni tudja a csapatot. Olvastam, hogy nagyon komoly célokkal érkezett hozzánk, szeretné felépíteni magát és közben a klubot is sikeressé teheti. Azt gondolom, hogy jó lehet a közös munka vele és mind a két fél számára gyümölcsöző lehet ez az együttműködés.