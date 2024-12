November elején mutatta be a Diósgyőr az NB I-es focicsapat új sportigazgatóját, a mindössze 27 éves Horváth Csengert. Az élvonalbeli tabella harmadik helyén telelő DVTK azóta veretlen, ám Horváth Csenger így is nem kívánt módon került be a hírekbe. December közepén került nyilvánosságra, hogy a Debrecen elleni sikert követően a sportigazgató a miskolci Helynekem nevű szórakozóhelyen keveredett balhéba, egy helyi szurkoló szerint a pultot csapkodva "ordenáré módon" viselkedett. Ennek következményeként a biztonságiak kidobták őt a helyről, kint pedig még a diósgyőri drukkerek is számonkérték a klubhoz méltatlan viselkedését.

Horváth Csenger (balra) novemberben mutatkozott be a Diósgyőr sportigazgatójaként

Fotó: dvtk.eu

A Diósgyőr sportigazgatója, Horváth Csenger reagált a miskolci szórakozóhelyen történt esetre

„Nagyot hibáztam, mérhetetlenül sajnálom. Ünnepelni szerettem volna a győzelmet a szurkolóinkkal, de túlzásba estem. Az érintetteket másnap reggel felhívtam, és elnézést kértem tőlük, ezúton pedig mindenkitől elnézést kérek, akinek esetleg kellemetlen pillanatokat okoztam. Teljesen világos számomra, hogy

egy ilyen patinás klub sportigazgatójaként, de még Horváth Csengerként sem tehetek ilyet. A tettemért vállalom a következményeket

– nyilatkozta az esetről Horváth Csenger a boon.hu-n pénteken este megjelent interjújában. – [A DVTK tulajdonosa, Magyar Mátyás] nem volt boldog, de maximális őszinteséggel kezelte a helyzetet. Felvázolta az ezzel járó következményeket számomra. Pénzbüntetést és megrovást is kaptam. Ezzel a történettel pedig egy olyan leckét, melyet sosem felejtek el... Ami megtörtént, azt sajnálom, de sajnos az idő kerekét nem tudom visszapörgetni. Hibázni lehet, a munkában is, de a hibákból tanulni kell, és természetesen vállalni a következményeket!

Bár az eset valóban kellemetlen, abban mindenképpen segített, hogy visszarántson a földre,

és kellő tanulság ahhoz, hogy ott is maradjak! Nem volt még ilyen esetem. Ez a történés komoly tanulópénz volt, soha többé nem teszek ilyet."

A Diósgyőr a januári felkészülési mérkőzések után legközelebb február első napján, az Újpest ellen lép pályára a bajnokságban.