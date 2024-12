A cívis városiak a 11. helyen állnak az első osztályban, előttük a 10. pozícióban a ZTE áll, három ponttal megelőzve a Lokit úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott (az is igaz, hogy majd a Fradi ellen lesz az az egy találkozó). De most nem a bajnokság kapcsán jelentkezett a DVSC, hanem a csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs miatt, aki december 23-án ünnepli a 38. születésnapját, ez alkalomból pedig a klub is felköszöntötte őt.

A veterán futballista eddig az OTP Bank Ligában két gólnál és kilenc asszisztnál jár 17 forduló alatt. A debreceniek legközelebb egyébként majd a téli szünet után a Nyíregyháza ellen lépnek pályára, otthon (pontos időpontot egyelőre még nem jelölt ki az MLSZ).