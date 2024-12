Erős Gábor a 2021-22-es szezon második részében a Kisvárda megbízott vezetőedzője volt, majd a következő szezonban is a szabolcsiakat segítette. A tavalyi idényben az NB II-es Budafokhoz került, nyár óta pedig a Kazincbarcika együttesét irányítja, amely a magyar másodosztály második helyén áll a téli szünetben. A 44 éves tréner elárulta, az eredetileg a biztos bennmaradást célul kitűző KBSC hiába az élvonalbeli Diósgyőr fiókcsapata, adott esetben szeretne feljutni az NB I-be, ha ez megoldható lesz.

Erős Gábor, az NB II-es Kazincbarcika vezetőedzője

Fotó: kbsc.hu

Erős Gábor arról is beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában, hogy a Kisvárda edzői posztjáról a megfelelő edzői végzettség hiánya miatt kellett távoznia, de azóta már felvették, és hamarosan meg is lehet a legmagasabb szintű licence. Kiemelte, Budafokon remekül érezte magát, és sajnálja, hogy idén februárban el kellett hagynia a klubot.

„A téli felkészülés nem sikerült jól, a folytatásban négy meccsből csak egy pontot szereztünk, és a vezetés úgy gondolta, váltania kell, és

most is azt mondom, a bennmaradás velem is meglett volna.

Nagyon jól esett, hogy amikor most a Kazincbarcikával elmentünk Budafokra, a hazai szurkolók skandálták a nevemet, ami jelzi, hogy rossz munkát biztosan nem végeztem ott."

A vezetőedző arról is beszélt, hogy sokat tanult Budafokon, ezzel kapcsolatban egy konkrétumot is mondott.

„Előfordult, hogy a mérkőzés előtt arról beszéltem, hogy ha nem nyerünk, akkor nehéz helyzetbe, a kiesés közelébe kerülünk, és ezzel felesleges nyomást tettem több játékosra is, hiszen ők is látták a tabellát, és tudtak számolni.

Kazincbarcikán ezt már nem teszem meg, kerülöm a pánik legkisebb lehetőségét is."

Az interjúban Erős Gábor a nyelvtudásáról és a Ferencvárosnál még játékosként töltött 2005-06-os szezonjáról is megszólalt, utóbbival kapcsolatban azt is elárulta, hogy éppen azért távozott 2006 nyarán, mert akkor zárták ki a zöld-fehéreket a másodosztályba. A teljes beszélgetést ITT olvashatja el.