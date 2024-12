Szoboszlai a Liverpool legutóbbi két bajnoki mérkőzésén kezdőként lépett pályára, a legutóbbi Tottenham elleni találkozón nem mellesleg gólt lőtt és adott egy gyönyörű gólpasszt is. A találkozó után az angol sajtó és a Liverpool edzője is dicsérte Szoboszlait, így akár meglepetésként is hathatna, hogy ezúttal kimaradt az kezdőcsapatból a magyar középpályás.

Szoboszlai ezúttal kimaradt a Liverpool kezdőjéből

Fotó: AFP/Oli Scarff

Azonban fontos megemlíteni, hogy Szoboszlai Dominiknek jelenleg négy sárga lapja van, így ha a Leicester ellen besárgulna, akkor ki kellene hagynia a csapata december 29-én esedékes mérkőzését a West Ham United otthonában, ami sokkal nagyobb falatnak ígérkezik.

Szoboszlai tehát nincs ott a Liverpool kezdőcsapatában, de bízhatunk benne, hogy pályára lép. A 24 éves középpályás az idei szezonban ötször került kispadra bajnoki mérkőzésen, de mind az öt alkalommal be lett cserélve.

A Liverpool kezdője:

Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Gravenberc, Mac Allister, Jones - Szalah, Núnez, Gakpo.