Az FA-kupa harmadik fordulójában már a nagy csapatok is bekapcsolódnak a küzdelmekbe, a legnagyobb rangadót a 14-szeres győztes Arsenal és a címvédő, a 13-szoros győztes Manchester United játssza.

Az Arsenal-Manchester United összecsapás mellett még egy Premier League-párharc jött össze, ugyanis a Bajnokok Ligája-szereplő Aston Villa a West Ham Uniteddal került össze.

Szoboszlai csapatának kötelező a továbbjutása

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News

A Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool a negyedosztályú Accrington Stanley-t fogadja majd az Anfielden, míg Kerkez Milos csapata, a másodosztályban szereplő West Bromwich Albiont látja vendégül.

AZ FA-kupa harmadik fordulója az első kör, amelyben a Premier League és Championship csapatai is részt vesznek. Az első két fordulóban a League One (harmadosztály) és a League Two (negyedosztály) csapatai léptek pályára.

FA-kupa, 3. forduló:

Southampton (II.) vs Swansea City (II.)

Arsenal vs Manchester United

Exeter City (III.) vs Oxford United (II.)

Leyton Orient (III.) vs Derby County (II.)

Reading (III.) vs Burnley (II.)

Aston Villa vs West Ham United

Norwich City (II.) vs Brighton & Hove Albion

Manchester City vs Salford City (IV.)

Millwall (II.) vs Dagenham & Redbridge (V.I

Liverpool vs Accrington Stanley (IV.)

Bristol City (II.) vs Wolverhampton Wanderers

Preston North End (II.) vs Charlton Athletic (III.)

Chelsea vs Morecambe (IV.)

Middlesbrough (II.) vs Blackburn Rovers (II.)

Bournemouth vs West Bromwich Albion (II.)

Mansfield Town (III.) vs Wigan Athletic (III.)

Tamworth (V.) vs Tottenham Hotspur

Hull City (II.) vs Doncaster Rovers (IV.)

Sunderland (II.) vs Stoke City (II.)

Leicester City vs Queens Park Rangers (II.)

Brentford vs Plymouth Argyle (II.)

Coventry City (II.) vs Sheffield Wednesday (II.)

Newcastle United vs Bromley (IV.)

Everton vs Peterborough United (III.)

Wycombe Wanderers (III.) vs Portsmouth (II.)

Birmingham City (III.) vs Lincoln City (III.)

Leeds United (II.) vs Harrogate Town (IV.)

Nottingham Forest vs Luton Town (II.)

Sheffield United (II.) vs Cardiff City (II.)

Ipswich Town vs Bristol Rovers (III.)

Fulham vs Watford (II.)

Crystal Palace vs Stockport County (III.)

Az FA-kupa harmadik fordulójának mérkőzéseit a tervek szerint a január 11-12-i hétvégén játsszák.