Dr. Kuczik János Zoltán r. vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes, az ORFK-OBB elnöke hangsúlyozta, hogy nagyon fontosnak tartja a „fair play a pályán, fair play a közlekedésben, hogy mindenki hazaérjen” mottót, hiszen ezt szem előtt tartva baleseteket előzhetünk meg. A közlekedésbiztonság társadalmi ügy, társadalmi felelősség is. Az ORFK-OBB az elmúlt években nyitott a sport világa felé, hiszen ahogyan a sportban, úgy a közlekedésben is vannak játékszabályok, amelyeket mindenkinek be kell tartani. Az együttműködés jóvoltából közös erővel tudunk fellépni hazánk közlekedésbiztonságának javítása érdekében. A „Vissza a családhoz!” mottó ezt a szoros kapcsolatot jelenti mindkét fél részére. A szabályos, biztonságos és nem utolsó sorban kulturált közlekedés kinyilatkoztatása példaértékű, hiszen a sportolók, sportvezetők közlekedés során tanúsított magatartásmintái, nyilatkozatai a szurkolók attitűdjeit pozitívan befolyásolják.

Dr. Kuczik János Zoltán r. vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes, az ORFK-OBB elnöke, jobbról pedig Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke. Fotó: Micheller Szilvia

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke kiemelte, a Fradinál hisznek abban, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel is hatékonyan elősegíthető a közlekedésbiztonságra nevelés.

„A kétévente végzett reprezentatív közvéleménykutatások alapján az FTC az ország legnépszerűbb sportegyesülete, több mint 2 millió magyar kíséri kitüntetett figyelemmel a zöld-fehér egyesület sportolóit, versenyzőit, csapatait. Ez a fajta széles körű népszerűség remek alapot ad ennek az együttműködésnek.”

– emelte ki a sportvezető, aki hangsúlyozta, hogy „a balesetmegelőzésére való törekvés és a sport világának találkozása egy ilyen megállapodással hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több közlekedési tragédiát, balesetet lehessen elkerülni. Az FTC számára ez nem csak lehetőség, hanem kötelesség.”

Az együttműködés keretében az FTC vállalja többek között, hogy a hazai bajnoki mérkőzésein, legyen szó labdarúgásról, kézilabdáról, jégkorongról, vízilabdáról, lehetőséget biztosít az ORFK-OBB részére a céljai népszerűsítésére, valamint az FTC közösségépítő programjain és társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos eseményein is megjelenik az ORFK-OBB.