Az FTC ügyvezető alelnöke, Nyíri Zoltán szerint Dr. Borbás Gáspárnál nem lehet jobb példaképet állítani a fiatalok elé

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A Ferencváros legendás futballistája, Dr. Borbás Gáspár a magyar labdarúgó-válogatott második hivatalos mérkőzésén mutatkozott be a nemzeti csapatban, 1903. április 5-én Csehország ellen. Ezen a találkozón ő szerezte a válogatott történetének első gólját is, pályafutása alatt 41 alkalommal viselte a címeres mezt, összesen 11 gólig jutott. Gyakran jótékonykodott, a német megszállás alatt is így tett, amikor a II. világháború végén, a nyilas terror idején embereket mentett, amivel sohasem kérkedett, mert ezt tartotta természetesnek. Az FTC legendája 92 évesen, 1976. szeptember 20-án, Budapesten hunyt el.