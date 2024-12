A 16. percben drámai események zajlottak le a Fiorentina-Inter-mérkőzésen, az olasz labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában vasárnap, miután a hazaiak focistája, Edoardo Bove összeesett a pályán. Úgy tűnt, a 22 éves, olasz utánpótlás-válogatott középpályás lehajol, hogy megigazítsa a cipőjét, majd miután felállt, hirtelen elterült a füvön. A meccs félbeszakadt, azonnal elsősegély érkezett a játékoshoz, a focisták pedig összekapaszkodva élő kordont vontak Bove köré, amíg a mentők el nem szállították a firenzei játékost a kórházba.

Edoardo Bove összeesett a Fiorentina-Inter-rangadón, a Serie A vasárnapi meccsén

Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia/NurPhoto

A Fiorentina közleményben adott tájékoztatást Edoardo Bove állapotáról

Vasárnap este olasz sajtóhírek már arról számoltak be, hogy Edoardo Bove már a mentőautóban magához tért és önállóan lélegzett, majd orvosi felügyelet alatt állt a firenzei stadionhoz közeli Careggi Kórházban. Ezt megerősítette csapata, a Fiorentina is, amely közleményt adott ki a Firenzében nyár óta az AS Romától kölcsönben futballozó középpályás állapotáról.

„Az ACF Fiorentina és a Careggi Egyetemi Kórház bejelentette, hogy a labdarúgó Edoardo Bove, akit a Fiorentina-Inter-meccsen az eszméletvesztését követően elszálítottak a pályáról, jelenleg gyógyszeres kezelés alatt áll, és a kórház intenzív osztályán ápolják. A Lilák játékosa hemodinamikailag stabilan érkezett a sürgősségire, és az elsőként elvégzett kardiológiai és neurológiai vizsgálatok kizárták a központi idegrendszer, valamint a szív- és légzőrendszer akut károsodását. Edoardo Bove megfigyelés alatt marad, az állapota pedig újraértékelésre kerül a következő 24 órában" – áll a közleményben.

Az ANSA hírügynökség arról adott ki tájékoztatást, hogy a környezetével már kommunikálni is képes

Bove egy epilepsziás roham okozta szívleállás miatt esett össze a pályán.

A játékvezető a történtek után megkérte a többi játékost, hogy fáradjanak be az öltözőbe, majd a két csapat egyeztetése után úgy döntött, hogy nem folytatják a 0-0-ra álló találkozót, amely így később kerül megrendezésre.

