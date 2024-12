A 117-szeres olasz válogatott védő 2022-ben vonult vissza a nemzeti együttestől, egy évvel később pedig a klubkarrierjét is befejezte. Az U19-es Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes hátvéd 2004-ben, 20 éves korában igazolt a Juventushoz, és a torinóiaknak egészen 2022-ig volt a játékosa. Ez idő alatt kilenc bajnoki címet, öt Olasz Kupát és öt Olasz Szuperkupát nyert a klubbal, továbbá játszott két Bajnokok Ligája-döntőben is. Giorgio Chiellini 561 meccs után távozott a Juventustól, és a pályafutását a Los Angeles FC-nél fejezte be, amellyel megnyerte az észak-amerikai profiligát (MLS). Az olasz felnőtt válogatottal a 2012-es Európa-bajnokságon ezüstérmes lett, majd 2021-ben meg tudta nyerni a foci-Eb-t, méghozzá csapatkapitányként.

Chiellini a gólhelyzetben kitörő Saka lerántásáért nem kapott piros lapot a 2021-es foci-Eb döntőjében

Fotó: Laurence Griffiths / POOL / AFP

Chiellini reagált Saka lerántására, amit a foci-Eb döntőjében követett el

A Serie A legjobb védőjének háromszor is megválasztott Giorgio Chiellini utóbbi tornán kulcsszerepet kapott az Anglia elleni, londoni döntőben is. A 90. percben, 1-1-es állásnál járt a finálé, amikor óriási lehetőség adódott az angolok előtt:

Bukayo Saka a szélről indulva könnyedén gólhelyzetbe kerülhetett volna, amikor Chiellini látványosan lerántotta őt.

Az angolok piros lapot reklamáltak, Björn Kuipers játékvezető azonban sárga lapot adott az esetért az olasz védőnek. Később az egyenlő létszám segített az olasz válogatottnak tizenegyespárbajig menteni a döntőt, ott pedig az Azzurrik nyertek – a mindent eldöntő büntetőt éppen Saka hagyta ki. Chiellini a Sky Sports The Overlap On Tour című műsorában először beszélt a vitatott esetről.

„Ösztönből cselekedtem, de 200%-ig biztos voltam benne, hogy nem állítanak ki.

Hiába hangoztatták az angol szurkolók, hogy piros lapos szabálytalanság volt, szó sincs erről

– nyilatkozta Chiellini, akitől azt is megkérdezték, hogy ha lett volna már sárga lapja, akkor is szabálytalankodott volna-e. – A 90. percben úgy, hogy volt még hátra 2×15 perc hosszabbítás valószínűleg nem, de ha a 120. percben jártunk volna, akkor úgy gondolom, igen. Abban a szituációban a legjobb megoldásnak tűnt, könnyű volt eldöntenem, hogy belefér-e egy sárga."