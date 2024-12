Az már magában is óriási fegyvertény, hogy a Ferencváros focicsapata idén sorozatban hatodik alkalommal jutott be valamelyik európai kupasorozat főtáblájára. A Fradi ráadásul újjáalakult Európa-ligában is kiválóan szerepel, még ha az utolsó, PAOK elleni mérkőzés nem is úgy alakult, ahogy azt a fővárosi csapat szurkolói elképzelték. A címvédő FTC-nek a bajnokság és a Magyar Kupa mellett Európában is sok mérkőzést kellett játszania, ez a hármas terhelés soha nem könnyű, de a Ferencvárosnál nem panaszkodnak, mindenki azért dolgozik a klubnál, hogy ilyen sikereket érjen el a csapat. Bár még jövőre is van két mérkőzése a Fradinak az EL-ben, érdemes megnézni, hogyan alakult a csapat eddigi kupaszereplése a nemzetközi kupaporondon.

A bajnoki címvédő Fradi a 2024/25-ös szezonban ismét nekivágott az európai kupaszereplésnek, ezúttal is a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdve meg a menetelést, ám az elmúlt évek sikereinek köszönhetően csak a 2. fordulóban csatlakozott be az együttes a küzdelmekbe. A Fradi ismét nagyon szép pillanatokat okozott az nemzetközi kupaporondon

Fotó: Csudai Sándor - Origo Meggyőző sikerrel indult a BL-selejtező, a Midtjylland állította meg a Fradit A Ferencváros meggyőző sikerrel kezdte meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében: a második forduló első, hazai felvonásán 5-0-ra verte a walesi The New Saints csapatát. A nyáron kinevezett Pascal Jansen vezetőedző által irányított zöld-fehérek már az első félidőben eldöntötték az összecsapást, mert Adama Traoré duplájával és Kristoffer Zachariassen találatával háromgólos előnyre tettek szert. A folytatásban sem állt le az FTC, Traoré mesterhármasig jutott, a végeredményt pedig két gólpassza után Marquinhos állította be 11-esből. A Ferencváros a hazai 5-0-s sikerét követően idegenben is 2-1-re nyert a walesi The csapat ellen - a norvég Kristoffer Zachariassen szerzett vezetést a zöld-fehéreknek az első félidőben, a másodikban pedig az egyik nyári szerzemény, a belga Philippe Rommens is betalált -, így kettős győzelemmel, 7-1-es összesítéssel jutott tovább. Ezt követően jött a dán Midtjylland elleni párharc, ami már túl erő falatnak bizonyult. A BL-selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén Dániában kiegyenlített első félidőben a hazaiak egy hatalmas védelmi hibát kihasználva a lengyel Adam Buksa góljával szereztek vezetést a 17. percben, majd a másodikban már fölényben futballozva megduplázták előnyüket a csereként beállt Franculino találatával. Érdekesség, hogy a holland vezetőedző, Pascal Jansen irányításával három győzelem után először kaptak ki a zöld-fehérek. A visszavágón az FTC ugyan a francia Ibrahim Cissé góljával hamar megfelezte az idegenben összeszedett hátrányt, de a dán bajnok a második félidő elején Oliver Sörensen találatával egyenlített, innentől a magyar csapatnak nem volt reális esélye arra, hogy megfordítsa a párharcot. A Ferencváros története során nyolcadik próbálkozásra sem tudott nyerni dán riválissal szemben.

Nehéz párharcban jött össze a Fradinak az El-főtábla A Ferencváros a párharc veszteseként átkerült az Európa-liga selejtezőjének utolsó fordulójába, ahol a bosnyák Borac Banja Luka együttese következett. A Fradi hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a bosnyák csapattal az első mérkőzésen. A Groupama Arénában rendezett találkozón a zöld-fehérek ugyan jelentős mezőnyfölényben futballoztak, komoly gólhelyzetet nem tudtak kialakítani, ellenfelük pedig kapura szinte teljesen veszélytelen volt. A hazai döntetlent követően hosszabbítás után játszott 1-1-et Ferencváros a Borac Banja Luka vendégeként, amelyet aztán tizenegyesekkel múlt felül. Az eseménytelen, helyzetek nélküli mérkőzés hosszabbításában a hazai csapat szerzett vezetést szögletből, majd Varga Barnabás büntetőből egyenlített. Az idegek csatájában végül a zöld-fehérek bizonyultak jobbnak, így ezzel akkor eldőlt, hogy a második számú európai kupasorozat főtábláján szerepelhetnek. Az FTC sorozatban hatodszor lett főtáblás, ebből negyedszer az Európa-ligában. "Játszottunk egy borzalmasan nehéz mérkőzést, szerencsére sikerült feljutnunk az El főtáblájára" - utalt az M1 aktuális csatornának adott nyilatkozatában Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója a Borac Banja Luka elleni visszavágóra, melyet a zöld-fehérek tizenegyesekkel nyertek meg. "Nagyon dolog a klub életében, hogy sorozatban hatodszor főtáblás, és a tavalyi Konferencia-liga után idén ismét az Európa-ligában szerepelhet". Erőn felült teljesít a Ferencváros az sztárcsapatok között A labdarúgó Bajnokok Ligájához hasonlóan a 2024/2025-es szezonra az Európa-liga is teljesen átalakult. Az új formátum szerint nem csoportkörrel indul a főtábla, hanem január végéig ligarendszerű alapszakaszt rendeznek, melyben a 36 csapat egy tabellán szerepel, és valamennyi együttes nyolc mérkőzést játszik - négyet hazai pályán, négyet idegenben. Az első nyolc helyezett az alapszakasz befejeztével a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, az utolsó 12 klub pedig kiesik.

Az augusztus végi sorsoláson kiderült, hogy a magyar bajnok a legerősebb kalapból a korábbi játékosukat, Lisztes Krisztiánt foglalkoztató Eintrachtot és a Tottenhamet, második kalapból a holland AZ Alkmaart (o) és a görög PAOK-ot (i), a harmadikból a svéd Malmőt (o) és az ukrán Dinamo Kijevet (i), míg a negyedikből a francia Nice-t (o) és a belga Anderlechtet (i) kapta ellenfélül. A Tottenham is Budapestre érkezett

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo "Nagy csapatokat is kaptunk, ott van a Tottenham Hotspur, az Eintracht Frankfurt, de van egy pikantériája, hogy az AZ Alkmaart is megkaptuk, mert onnan jött a vezetőedzőnk, Pascal Jansen. Nehéz sorozat lesz, de ezt akartuk" - mondta Orosz Pál. Az első fordulóban a Ferencváros Brüsszelbe látogatott az Anderlecht otthonába. A hazaiak a 60. percben Yari Verschaeren góljával szerezték meg a vezetést, hat perccel később pedig Kasper Dolberg büntetőből növelte az előnyt. A hajrában az emberelőnyben futballozó Ferencváros a 86. percben Adama Traoré szerencsés találatával szépített, de az állás ezután már nem változott. Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló:

RSC Anderlecht (belga)-Ferencvárosi TC 2-1 (0-0)

Brüsszel, Lotto Park, v.: Julian Weinberger (osztrák)

gólszerzők: Verschaeren (60.), Dolberg (66., 11-esből), illetve Traoré (86.)

piros lap: Angulo (81.)

sárga lap: Dolberg (42.), Angulo (78., 81.), Ashimeru (95.), illetve Cissé (19.), Zachariassen (32.), Botka (73.), Civic (94.), Varga B. (95.) Pascal Jansen, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint apró hibák döntötték el a meccset. Ahogyan azt a dániai meccsünk után már elmondtam, ezen a szinten minden apró hibát megbüntetnek az ellenfelek" - nyilatkozta Pascal Jansen, aki szerint miután emberelőnybe került csapata, sikerült veszélyesebben futballoznia és gólt szereznie, de az utolsó percekben a rivális sok apró szabálytalansággal zökkentette őket ki a ritmusból. "Nem tartunk még ott, ahol szeretnénk. Folyamatosan dolgoznunk kell, hogy lépésről lépésre haladjunk az úton" - jegyezte meg az FTC trénere.

A Ferencváros története során először kapott ki belga csapattól az európai kupaporondon. A statisztikák alapján az Anderlecht fölényben játszott: Labdabirtoklás: 56% - 44% az Anderlecht javára

Kapura lövések: 13-9 az Anderlecht javára

Gólhelyzetek alapján várható gólok (XG): 1,43 - 0,77 az Anderlecht javára Az FTC elnöke, Kubatov Gábor klubelnök a közösségi médiában reagált: "Bosszantó vereség Brüsszelben." A második mérkőzését is elvesztette a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában: a magyar bajnok hazai pályán 2-1-re kapott ki az angol Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspurtól. A tartalékos kezdővel felálló vendégek a 23. percben Pape Sarr góljával szereztek vezetést, majd a 86. percben a csereként beállt Brennan Johnson lőtt kapufás gólt. A zöld-fehérek Varga Barnabás révén a 90. percben szépítettek, de akárcsak múlt héten az belga RSC Anderlecht otthonában, ezúttal sem tudtak pontot szerezni. A Fradi számára különösen fájó a vereség, mivel Varga Barnabás 16. percben fejesből is szerzett egy gólt, amit les miatt jogtalanul elvettek. Pascal Jansen ezt nehezen is emésztette meg: "Természetesen egy elveszített mérkőzés után nem lehetek elégedett, de sikerült egy nagyon erős csapattal szemben több ígéretes lehetőséget is kidolgoznunk. Az a gól, amit a mérkőzés elején szereztünk... Még most sem igazán tudom, hogy sikerült egy olyan vonalat találni, ami megmutatta, hogy les volt, de persze el kell fogadnunk a technika döntését" - nyilatkozta a holland szakember." Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló:

Ferencvárosi TC-Tottenham Hotspur (angol) 1-2 (0-1)

Groupama Aréna, 20 795 néző, v.: Igor Pajac (horvát)

gólszerzők: Varga B. (90.), illetve Sarr (23.), Johnson (86.)

sárga lap: Civic (22.) A Fradi a harmadik fordulóban törte meg a jeget, amikor hazai pályán 1-0-ra legyőzte csütörtökön a Nice csapatát. A jobban kezdő magyar bajnok negyedóra elteltével a kanadai Moise Lumpungu öngóljával szerzett vezetést, minimális előnyét pedig a lefújásig megtartotta a hajrában Pablo Rosario kiállítása miatt tíz emberre fogyatkozó francia riválisával szemben.

Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló:

Ferencvárosi TC-Nice (francia) 1-0 (1-0)

Groupama Aréna, 18 371 néző, v.: Taszosz Szidiropulosz (görög)

gólszerző: Lumpungu (15., öngól)

piros lap: Rosario (84.)

sárga lap: Varga B. (19.), Traoré (84.), illetve Lumpungu (39.), Abdelmonem (45+1.) A Nice vezetőedzője, Franck Haise is elismerte a Ferencváros fölényét: "Mind eredményben, mind játékban elmaradtunk a várakozástól, az első félidőben nyújtott produkcióval különösen nem voltam elégedett. Tapasztalok ugyan javulást, de még messze vagyunk az elvárt eredményektől és játéktól is." "Voltak olyan fázisai a meccsnek, amikor nagyon jól futballoztunk, így egyértelműen megérdemelt a sikerünk. Összességében mégis nehezebbé tettük magunk számára a találkozót, mert nagy helyzeteket hagytunk ki, így végig nyitott maradt az összecsapás. Ettől függetlenül nagyon örülök az eredménynek" - mondta Pascal Jansen, a zöld-fehérek holland mestere az 1-0-ra megnyert mérkőzés után. A Nice elleni siker nagy lendületet adott a Fradinak a folytatásra is. A Ferencváros emberelőnyét kihasználva 4-0-s győzelmet aratott Hamburgban a Dinamo Kijev vendégeként az El alapszakaszának negyedik fordulójában. Az ukránok az első félidőben annak ellenére jól tartották magukat, hogy Vlagyiszlav Dubincsak piros lapja miatt már a 17. percben emberhátrányba kerültek. A második játékrészben aztán hatalmas fölénybe került a magyar bajnok, amely Varga Barnabás duplájával, valamint Kristoffer Zachariassen és a csereként beálló Matheus Saldanha góljával könnyedén nyert. A második számú európai kupasorozatban a szerzett pont és gól nélkül sereghajtó Dinamo Kijev története során először kapott ki magyar együttestől. Pascal Jansen, a Fradi edzője őrült a nagy sikereknek, de ha kellett, akkor tudott kritikus is lenni

Fotó: Csudai Sándor - Origo "Hiába kerültünk létszámfölénybe, mégis szenvedtünk, mert nem tudtunk elég nyomást gyakorolni, emiatt fordulhatott elő, hogy a Dinamo a kiállítás ellenére veszélyesebb volt az első félidőben. A védelmi struktúrát aztán a második játékrészre rendeztük, és a pályán a megfelelő helyen tudtuk érvényesíteni az emberelőnyt. Tudtuk, hogy ilyen körülmények között elfárad majd az ellenfél, ez így is lett" - értékelt Pascal Jansen, aki szerint szerencsés, hogy ilyen erős a kerete és mindenki készen áll, amikor hozzá kell tennie a csapat teljesítményéhez.

Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló:

Dinamo Kijev (ukrán)-Ferencvárosi TC 0-4 (0-0)

Hamburg, Volksparkstadion, 5338 néző, v.: Mohammed Al-Hakim (svéd)

gólszerzők: Varga B. (54., 67.), Zachariassen (56.), Saldanha (76.)

piros lap: Dubincsak (17.) Ezt követően hazai pályán 4-1-re legyőzte a svéd Malmö csapatát a Fradi az ötödik fordulóban, a sikerével pedig megerősítette a továbbjutó helyét. A magyar bajnok bő tíz perc alatt kétgólos előnyre tett szert Varga Barnabás duplájával, igaz a vendégek hamar szépítettek a norvég Erik Botheim büntetőjével. A térfélcserét követően a brazil Kady Borges gyönyörű góllal állította vissza a különbséget, a végeredményt pedig a francia Ibrahim Cissé fejese állította be. A svéd sajtó szerint is megérdemelt győzelmet aratott a Fradi. Kiemelték, hogy a Malmö védelme "átjáróházra" hasonlított, és második számú kapusa sem volt a helyzet magaslatán, a magyar csapat kedvére vezethette a rendkívül veszélyes kontratámadásait. "Ennél nem is alakulhatott volna jobban a meccs kimenetele. Nemzetközi porondon négy gólt szerezni nagyszerű teljesítmény kiváltképpen, hogy erős ellenféllel játszottunk, amely jó stílust képvisel és sok helyzetet dolgoz ki" - árulta el a mérkőzés utáni értékelésében a Pascal Jansen. Európa-liga, alapszakasz, 5. forduló:

Ferencvárosi TC-Malmö FF (svéd) 4-1 (2-1)

Groupama Aréna, 18 891 néző, v.: Alijar Aghajev (azeri)

gólszerzők: Varga B. (8., 11., az elsőt tizenegyesből), Kady (53.), Cissé (74.), illetve Botheim (18., tizenegyesből)

sárga lap: Varga B. (68.), illetve Stryger Larsen (15.), Kiese Thelin (90.) El is jutottunk az idei utolsó mérkőzéshez, amely talán az egyik, ha nem is a legfájóbb bolt a ferencvárosi szurkolók számára. A Fradi ugyanis ötgólos vereséget szenvedett a görög PAOK vendégeként a hatodik körben. A meccsen Taison, Thomas, Csalov, Zivkovic és Deszpodov is betalált, ennél többet pedig nem is érdemes írni a mérkőzésről, inkább gyorsan el kell felejteni. "Többször is lejátszottak minket, jó helyzetből tudták leadni a lövéseket, a végén egyértelműen látszott, hogy szétestünk. A második félidőben nem volt benne, hogy ez lesz belőle. Nagyon sok hibával játszottunk, sok labdát veszítettünk a saját térfélen. Lehet, hogy hülyén hangzik, de amit akartunk, azt az első tíz percben megvalósítottuk, sajnos az első gól után viszont nem tudtunk visszajönni a mérkőzésbe" - értékelte a látottakat a meccs után Dibusz Dénes, a Fradi kapusa." A szurkolóktól elnézést kérek, ez Fradi-szinten megbocsáthatatlan” - hangsúlyozta a csapatkapitány. Európa-liga, alapszakasz, 6. forduló:

PAOK (görög)-Ferencvárosi TC 5-0 (2-0)

Szaloniki, Tumba Stadion, 24 ezer néző, v.: Guillermo Cuadra (spanyol)

gólszerzők: Taison (10.), Thomas (29.), Csalov (76.), Zivkovic (79., 11-esből), Deszpodov (89.)

sárga lap: Taison (45+2.), Camara (50.), illetve Saldanha (13.), Abu Fani (31.), Ramírez (37.), Gruber (45+2.) A zöld-fehérek a harmadik vereségükkel ugyan visszacsúsznak a tabella 11. helyéről, de az eddig megszerzett kilenc pontjuk valószínűleg így is elég lesz a továbbjutáshoz, mert az európai szövetség (UEFA) szimulációja szerint átlagosan 7,6 pontra lehet szükség a februári folytatáshoz. A nyolcfordulós alapszakasz első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut - erre már kevés esélye maradt az FTC-nek -, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdenek meg a 16 közé jutásért. A Ferencváros a 2024/25-ös szezonban összesen 12 mérkőzést játszott az európai kupaporondon: 5 győzelem

3 döntetlen

4 vereség A Fradi olyan csapatok előz meg jelenleg az Európa-ligában, mint páldául a José Mouronho vezette Fenerbahce, az ugyancsak török Besiktas, az FC Porto, a Hoffenheim, vagy éppen a Slavia Praha. A tabella:

1. SS Lazio 6 5 1 - 14-3 16 pont

2. Athletic Bilbao 6 5 1 - 11-2 16

3. RSC Anderlecht 6 4 2 - 11-6 14

4. Olympique Lyon 6 4 1 1 15-7 13

5. Eintracht Frankfurt 6 4 1 1 12-8 13

6. Galatasaray 6 3 3 - 15-11 12

7. Manchester United 6 3 3 - 12-8 12

8. Glasgow Rangers 6 3 2 1 13-7 11

9. Tottenham Hotspur 6 3 2 1 11-7 11

10. FCSB 6 3 2 1 7-5 11

11. Ajax Amsterdam 6 3 1 2 14-6 10

12. Real Sociedad 6 3 1 2 10-6 10

13. Bodö/Glimt 6 3 1 2 10-9 10

14. AS Roma 6 2 3 1 8-5 9

15. Olimpiakosz 6 2 3 1 5-3 9

16. FERENCVÁROSI TC 6 3 - 3 11-10 9

17. Viktoria Plzen 6 2 3 1 10-9 9

18. FC Porto 6 2 2 2 12-10 8

19. AZ Alkmaar 6 2 2 2 9-9 8

20. Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 5-5 8

21. Fenerbahce 6 2 2 2 7-9 8

22. PAOK 6 2 1 3 10-8 7

23. Midtjylland 6 2 1 3 5-7 7

24. IF Elfsborg 6 2 1 3 8-11 7

25. Braga 6 2 1 3 7-10 7

26. TSG Hoffenheim 6 1 3 2 5-8 6

27. Makkabi Tel-Aviv 6 2 - 4 7-13 6

28. Besiktas 6 2 - 4 6-13 6

29. Slavia Praha 6 1 1 4 5-7 4

30. Twente 6 - 4 2 4-7 4

31. Malmö FF 6 1 1 4 6-12 4

32. Ludogorec 6 - 3 3 3-8 3

33. Qarabag 6 1 - 5 4-14 3

34. RFS 6 - 2 4 5-12 2

35. Nice 6 - 2 4 6-14 2

36. Dinamo Kijev 6 - - 6 1-15 0 Összességében a Ferencváros igyekezett attraktív, támadószellemű futballt játszani az Európa-ligában is, de a teljesítmény nem volt mindig egyenletes. Pascal Jansen vezetőedző is többször kiemelte, hogy a nemzetközi porondon még fejlődnie kell a csapatnak, különösen a helyzetkihasználás és a koncentráció terén. A Ferencváros a január 23-án sorra kerülő hetedik körben a német Eintracht Frankfurt vendége lesz.

