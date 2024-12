A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros nyáron igazolta le a Brazíliában született, de lengyel állampolgársággal is rendelkező Kady Borgest. A Fradi egyre jobb formába lendülő focistája most elárulta, korábban még a pályafutása is veszélybe került, amikor a súlyos sérülését követőn kis híján megvakult.

A Fradi szurkolói korábban többször is kritikusak voltak Kady Borgessel kapcsolatban, aki azonban egyre inkább rácáfol a kritikákra. A Fradi focistája, Kady Borges egyre jobb formába kerül

Fotó: Csudai Sándor - Origo A Fradi focistája, Kady Borges nehéz pillanatokat is átélt már A brazil focista nem csak a pályán, de azon kívül is nagy harcos, több komoly sérülést átvészelt már. Tavaly áprilisban, a Szpartak Moszkva elleni vesztes rangadón brutális sérülést szenvedett: a levegőben összeütközött Georgij Dzsikijával, majd elveszítette az eszméletét, az azonnali kórházba szállítás után pedig műteni kellett. Sőt, mint kiderült, a karrierje is veszélyben forgott. „Karrierem során eddig mindössze kétszer sérültem meg. Portugáliában, az Estorilnál nagyon hasonló sérülésem volt, annyi különbséggel, hogy ott »csak« egy helyen, míg Oroszországban négy helyen tört el az arccsontom. A második esetből nem emlékszem semmire, később videón néztem vissza. Az orvos azt mondta, lehetséges, hogy a jobb szememre megvakulok. Nagyon megijedtem, féltem, hogy véget ér a karrierem, de sokat imádkoztam Istenhez, ő pedig meghallgatott és segített" - árulta el Kady az M4 Sportnak adott nyilatkozatában, aki elárulta, gyerekkoráról nem szívesen beszél, sok nehézséggel kellett megküzdenie. „Brazíliában a gyerekek kilencven százalékának sanyarú sorsa van. Nekem volt mit ennem, volt mit viselnem, de nem volt meg az, amire igazán vágytam. Viszont az utcán megtanultam, amire szükségem volt, a foci körül forgott minden gondolatom. Ha elmentem volna orvosnak, csak harmincévesen jutottam volna oda, hogy segíthessem a családom, de focistaként sokkal hamarabb" - árulta el a Fradi focistája.

