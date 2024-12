Az európai szövetség (UEFA) szimulációja szerint átlagosan 7,6 pontra lehet szükség a továbbjutáshoz, a Fradi pedig három győzelemmel és két vereséggel a 11. helyen áll a tabellán, azaz már öt kör után kilencnél tart.

Razvan Lucescu győzelmet vár a Fradi ellen

Fotó: PAOK/YouTube

A Fradi ellen sikerre készülnek a PAOK-nál

Éppen ezért egy újabb siker nem is a folytatás kiharcolása miatt lenne fontos, hanem reális esélyt kínálna arra, hogy a zöld-fehérek az alapszakasz utolsó két, januári fordulójában a nyolc közé kerülésért küzdjenek, ami rögtön 16 közé jutást érne, így februárban nem kellene pályára lépniük a nyolcaddöntőbe kerülésért.

A PAOK - amely négy pontjával a kiesést jelentő 27. helyen áll, azaz létkérdés számára, hogy egy győzelemmel a legjobb 24 közé lépjen előre - azon lesz, hogy ez ne sikerüljön a magyar bajnoknak.

A PAOK vezetőedzője, Razvan Lucescu szerint Varga Barnabás hiánya nem változtathatja meg nagyon a csapat taktikáját és szervezettségét.

"Egy jó és szervezett ellenféllel állunk szemben, amely jó futballt játszik. A Ferencváros támadó csapat. Persze a fociban számít az is, hogy mikor találkozol egy csapattal, de ez ránk is vonatkozik. És ez a legfontosabb számomra, hogy az ellenfél milyen lesz, amikor szemben állunk velük. Kritikus meccs lesz a számunkra,

ezen kívül még két forduló van hátra, de ez lesz talán a legfontosabb" - árulta el Lucescu. Hozzátette, azt tapasztalja, hogy egyre jobb a kapcsolat a játékosok között és megvan a motiváció is, ami szintén nagyon fontos, ezekre szükség lesz a holnapi meccsen is.

"Nagyon fontos lenne a győzelem, mert szeretnénk újra jó eredményt elérni a Toumbában, valamint közelebb kerülnénk a továbbjutáshoz és önbizalmat is adni. Az is győzelem, ha 1-0-ra nyersz és az is, ha sok góllal, de fontos az önbizalom szempontjából, hogy jó legyen a védekezés is, egy olyan szintű csapatnak, mint a miénk, nem szabadna sok gólt kapnia. A holnapi találkozó több kihívást is tartogat. A védekezés nem csak a hátvédeknek, hanem az egész csapatnak. Láttunk több esetet is, ahol például négy plusz két játékos védekezik egyszerre, ez olyasmi, ami megmutatja az akaratot és ezért is mondtam, hogy látom a fejlődést. Holnap konzisztensnek, agresszívnek és intenzívnek kell lennünk, magasan kell labdát szereznünk és nem engedhetjük meg az ellenfélnek, hogy kibontakozzon. Olyan csapat vagyunk, amely helyzeteket alakít ki és ezek azok, amik meghatározhatják a dolgokat. Nem érzem azt, hogy itthon nem vagyunk elég agresszívek, a stadioban mindig nagyon jó hangulat van, az emberek érzik, hogy mikor van szükségünk rájuk és ilyenkor érezzük a szenvedélyt és energiát. Holnap is arra számítok, hogy az ellenfélnek nehéz lesz, mi pedig megkapjuk azt a lökést tőlük, ami a győzelemhez szükséges."

"Tudjuk, hogy milyen fontos meccs lesz, készen állunk, hogy megküzdjünk egy kemény csapattal. Megvan a tervünk, tudjuk, hogy mit kell tennünk. Minden meccshez úgy állunk hozzá, hogy nyerni szeretnénk és ezt fogjuk tenni a Ferencváros ellen is. Minden meccs egy döntő, tudjuk, kivel állunk szemben, de mi a PAOK vagyunk és ezt meg is kell mutatnunk a pályán.

Új a csapat, elsőre nem egyszerű ilyenkor mindenkinek megértenie, hogy mit szeretne a másik, de jó úton vagyunk, fejlődünk és meg is mutatjuk a Ferencváros ellen, hogy számíthatunk egymásra. Csak a győzelem jár a fejemben, egy pillanatra sem lazíthatunk, egy kis kihagyást is megbüntethetnek, végig 100%-osan összpontosítanunk kell. Ezt fogjuk tenni holnap, még ha akár az elsőtől a századik percig is kell csinálni" - idézte az ulloi129.hu Andrija Zsivkovics szavait.