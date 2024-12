Hétfőn számolt be az Origo is arról, hogy a Fradi korábbi ukrán sztárját, Ihor Haratint erőszakkal besorozták a hadseregbe. Ezzel kapcsolatban most Ukrajnából kaptunk új híreket.

Kezdjük a történet elején, jelenleg a háborús helyzet miatt különleges szabályok vannak érvényben Ukrajnában. Ilyen az is, hogy minden egyes fociklub, amely az ukrán Premier League-be tartozik (első osztály) a benne dolgozó futballistáknak és stábtagoknak védettséget ad a katonai behívóval szemben, sőt néhány másod- és harmadosztályú csapatnak is van ilyen védettsége, de korántsem mindegyiknek. Haratin a Fradi után játszott a lengyel Legiában is. Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Foto Olimpik/NurPhoto Haratin még a nyáron igazolt az első osztályba a Kolosz Kovalivkához, de innen augusztus végén elküldte a vezetőedző a második számú csapatba, miután csúnyán összevesztek egymással. A Kolosz 2 viszont már a harmadik ligában szerepel, ezáltal Haratin valószínűleg elveszítette a védettségét a behívóval szemben. Néhány nappal ezelőtt az ukrán játékos, aki korábban Magyarországon háromszor is bajnok lett a Fradival, a családjával autózott a Transzkárpátok régióba tartozó Técső városa mellett, amikor megállították őket a Territorial Center of Completion emberei (ők azok, akik a hadseregbe sorozzák az embereket). Ennyit tudunk biztosan, azonban arról már nincsenek pontos információk, hogy ekkor Haratin megkapta-e behívóját vagy sem, de azt tudjuk, hogy a Kolosz csapata közbelépett, hogy megoldja ezt a kínos helyzetet. Jelenleg semmilyen hír nem szól Ukrajnában arról, hogy Haratin a hadseregben lenne.

