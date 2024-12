A Fradi az első játékrészben rengeteg helyzetet dolgozott ki, a szünetben végül Varga Barnabás góljával vezetett a csapat. A Zalaegerszeg a fordulás után sem tudott igazán veszélyes lenni, így ugyan a ferencvárosi nyomás enyhült, a zöld-fehérek egygólos győzelmet arattak. A szombaton meglepetésre hazai pályán 3-0-s vereséget szenvedő Puskás Akadémia mögött az NB I-es tabella élén így már csak egy pont az FTC hátránya, amely egy meccsel kevesebbet is játszott a felcsútiaknál. A ZTE legyőzése után Pascal Jansen vezetőedző ki is tért a Puskásra, kiemelve, hogy a zalaiak november elején négy gólt is tudtak szerezni ellenük, míg a Fradi ellen most nullát.

Pascal Jansen, a Fradi edzője értékelte a Zalaegerszeg elleni NB I-es meccset

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Fradi vezetőedzője, Pascal Jansen szerint a csapatmunka volt a győzelem kulcsa

„Ha a sok helyzetből néhányat értékesítettünk volna, még kényelmesebben alakul a meccs. Minden találkozóra maximálisan próbálunk felkészülni, nyilván a mai egy teljesen más történet volt, mint a csütörtöki, ahol az ötödik percben már 2-0-ra vezetett az ellenfél [a Debrecen]. Tudtuk jól, hogy

a Zalaegerszeg nagyon erős pontrúgásból, a Puskás Akadémia ellen négy gólt is szereztek, ehhez képest mi jól helytálltunk

– mondta az M4 Sportnak Pascal Jansen. – Egyénileg senkit nem tudok kiemelni, csapatként küzdöttünk elejétől a végéig.”

Az első percekben a találkozót csendben figyelő Fradi-szurkolók utána többször is kiabálták, hogy "mindent bele!", ezzel kapcsolatban

Jansen elmondta, szerinte az első félidőben igenis mindent beleadott a csapata.

A Ferencváros három nyeretlen bajnoki után győzött, és vasárnap Nyíregyházán zárja az évet – előtte, csütörtökön pedig a görög PAOK vendége lesz az Európa-ligában.

