Hat kör után az angol bajnoki címvédő két győzelemmel, két döntetlennel és két vereséggel áll, ami csak a 22. helyre elég, azaz csak két csapatot tud megelőzni, a még biztosan továbbjutó csapatok közül, de nagyon úgy tűnik, hogy egyenes ágon nem tud majd a nyolcaddöntőbe jutni a City, ráadásul a következő körben a 25. helyen álló, az életéért küzdő PSG vendége lesz a manchesteri csapat, így még a playoffos helyezésért is nagyon kell majd küzdenie.

A Juventus ellen súlytalan volt Erling Haaland, ennek ellenére több lehetősége is volt a Citynek, de minden kimaradt vagy nem voltak jók az utolsó passzok, a játékosok rossz döntéseket hoztak a Juventus kapuja előtt. A túloldalon két komoly helyzet volt, mindkettőből gólt szerzett a Juventus, amely Vlahovic fejesével szerzett vezetést, majd Mckennie kapáslövése döntötte el a meccset.

„Nagyon, nagyon, nagyon jól játszottunk” – mondta a meccs után Pep Guardiola, ami alapján nem is gondolnánk arra, hogy vesztes meccs után nyilatkozott. „Kevés helyzete volt az ellenfélnek, nagyon büszke vagyok a játékosokra. Mindent beleadtak, mindent megpróbáltak, de az most egy ilyen időszak, remélhetőleg tudunk változtatni az eredményeken. Tudom, hogy nehéz a Bajnokok Ligájában, de nagyon jól játszottunk. Az olasz csapatok ellen nehéz, nagyon mélyen védekeznek, mi azt játsszuk, amit tudunk. Az eredmény elmaradt, de a teljesítmény megvan” – mondta Guardiola, aki szerint a következő két meccsen elég lehet egy pontot szerezniük. Ez azért is érdekes, mert matematikailag még a 10 hellyel a 22. helyen álló City mögött található Salzburg is beérheti még Guardiola csapatát, amelyet maximum két csapat előzhetne még meg, hogy biztosan továbbjusson.

Pep Guardiola boldogan értékelt az újabb kínos meccs után

Fotó: Anadolu via AFP

A biztos nyolcaddöntős helytől már mos öt pontra van a City és a jövőre rendezendő két meccsen összesen hat pont gyűjthető majd, így közel sem mehetne ennyire biztosra Guardiola.

„Meg fog fordulni a helyzetünk, nem fogjuk elfelejteni ezt az időszakot, így pedig jobban értékeljük majd, amit a múltban tettünk, és amit a jövőben fogunk elérni” – mondta Guardiola, aki szerint még mindig az ő csapata a legjobb,

„szeretem a csapatomat, azt, ahogyan játszunk, és ez az eredmény nem fog meggyőzni az ellenkezőjéről”.

A Manchester City középpályása, Ilkay Gündogan a meccs után kissé meglepően azt mondta, tudják, mi a probléma a csapatnál. „Ez nagyon kiábrándító. Voltak lehetőségeink a gólszerzésre, de a legnagyobb baj az, hogy minden akció, amit ellenünk vezetnek, gólveszéllyel végződik. Néha úgy érzem, hogy kicsit figyelmetlenek vagyunk a párharcoknál, az egyszerű játék helyett túlbonyolítjuk a dolgokat. Sokszor adjuk el a labdát, ami komoly lehetőségeket ad az ellenfeleknek. A mi játékunk a labdabirtoklásra épül, arra, hogy nálunk legyen a labda, de ez most nagyon nem működik. Nyilvánvalóan ez mentális kérdés is. Elveszítünk egy párharcot, majd elveszítjük a ritmust, a legegyszerűbb dolgokkal képesek megtörni a ritmusunkat. Még csak nem is kell sokat tenniük. Az egyszerű dolgokat kell a lehető legjobban megcsinálni. Újra keményen kell dolgozni, hogy visszaszerezzük az önbizalmunkat.

Úgy érzem, hogy pontosan tudjuk, mi az, amit elrontunk. Ha megnézzük a meccsek nagy részét, még ma sem játszottunk rosszul, igazából nem játszottunk rosszul,

lehetőségeket alakítottunk ki, csak kihagytunk mindent” – mondta a meccs után Gündogan.