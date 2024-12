A dán válogatott középpályása a Finnország elleni mérkőzés 43. percében lett rosszul. Eriksen futás közben esett össze és újra kellett éleszteni, csapattársainak, valamint az orvosi stáb gyors beavatkozásának köszönhetően ez sikerült is.

A dán focistát defibrillátorral élesztették újra, az életmentő beavatkozás után pedig kórházba szállították, ahol hat napot töltött, szívritmusszabályzót kapott, majd hazatért.

„Először is szeretném kifejezni a hálámat” – mondta a focista akkor a BBC Sportnak. „A körülöttem lévő embereknek, a csapattársaimnak, a pályán lévő orvosoknak, a mentősöknek, valamint a kórháznak, amiért mindent megtettek és alaposan megvizsgáltak. Azután azoknak az embereknek, akik támogattak az üzeneteikkel. Örömteli volt látni azt a sok hálálkodó üzenetet. Nagyon szerencsés vagyok, és ezt szemtől szemben elmondtam, örülök annak, amit tettek, másképp nem lennék most itt."

A 30 éves Eriksen az akkor olasz bajnoki címvédő Internazionale focistája volt, de a milánói klub decemberben felbontotta a szerződését, mert Olaszországban nem léphet pályára olyan labdarúgó, akinek szívritmusszabályzót ültettek be a szervezetébe.

Januárban Eriksent a Brentford szerződtette, ahol pályára is lépett, többek között a Premier League-ben is, majd 2022 nyarán kisebb meglepetésként a világ egyik legnagyobb klubja, a Manchester United csapott le rá, ahol napjainkban is játszik.

Dr. Sanjay Sharma, a St George's Egyetem örökletes szívbetegségekre és sportkardiológiára specializálódott professzora, az alábbiakat mondta: "Eriksen életét a pályán végzett gyors CPR (újraélesztés) és az automatikus külső defibrillátor (AED) használata mentette meg."

Hozzátette, hogy "minden másodperc számít" egy szívmegállás esetén, mivel minden perc késlekedés 10%-kal csökkenti a túlélési esélyeket.

"Eriksen implantálható kardioverter defibrillátort (ICD) kapott, amely folyamatosan figyeli a szívritmusát, és szükség esetén sokkot ad le, hogy helyreállítsa azt." Dr. Sharma szerint ez az eszköz lehetővé teszi a sportolók számára, hogy bizonyos esetekben folytassák a versenysportot, bár ez egyéni döntés is.

Az olasz szabályozás ugyanis szigorúbb a sportolók egészségügyi alkalmasságával kapcsolatban, különösen a szívproblémák tekintetében.

Olaszországban tilos olyan sportolóknak versenyszerűen játszani, akiknek beültetett kardioverter defibrillátoruk (ICD) van. Ez vonatkozik Christian Eriksenre és Eduard Bovéra is.

Az olasz kardiológiai irányelvek (COCIS) kifejezetten a versenyszerű sportolókra vonatkoznak, és szigorúbbak, mint más országok hasonló szabályai. Ezek az irányelvek különös figyelmet fordítanak a magas kardiovaszkuláris terheléssel járó sportágakra, mint amilyen a labdarúgás is.

Az olasz szabályozás célja a hirtelen szívhalál kockázatának minimalizálása. Lucio Mos, az Olasz Sportkardológiai Társaság elnöke szerint ezeknek a szigorú protokolloknak köszönhetően Olaszországban jóval alacsonyabb a hirtelen halálozások száma a sportolók körében, mint más országokban.

Az olasz szabályozás nem tesz kivételt még a legmagasabb szintű sportolókkal sem. Míg más országokban, például Hollandiában vagy Angliában, egyéni elbírálás alapján engedélyezhetik az ICD-vel rendelkező sportolók versenyszerű játékát, Olaszországban ez nem lehetséges.

Más országokban, mint például Angliában, Hollandiában, Spanyolországban vagy Dániába ICD-vel is lehet játszani, ha az orvosi csapat és a játékos közösen úgy döntenek, hogy ez biztonságos. Jó példa erre a Girona és a holland válogatott játékosa, Daley Blind is, aki ugyancsak ICD-t kapott egy korábbi szívprobléma miatt. Az ő esete is bizonyítja, hogy az ICD-vel rendelkező sportolók bizonyos körülmények között folytathatják karrierjüket.