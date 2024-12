Mint ismert, az NB II-ben az utolsó, 16. helyen álló Budapest Honvéd csütörtökön jelentette be, hogy a hét elején kirúgta Laczkó Zsolt vezetőedző helyét Feczkó Tamás veszi át. A szebb napokat is látott fővárosi klub pénteken pedig az első téli szerzeményt is bemutatta.

Csütörtökön jelentette be a labdarúgó NB I-en szereplő MTK Budapest a hivatalos oldalán, hogy távozik a csapattól Rácz Gergő, aki pénteken már alá is írt a Budapest Honvédhoz. Rácz Gergő a Honvédhoz igazolt

Fotó: Honvéd FC Rácz Gergő a Honvédhoz igazolt A 29 éves kapus korábban játszott a Ferencváros utánpótlásában, majd Soroksáron és Pakson is. „Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen nagy múltú klubban tudom folytatni a pályafutásomat. A vezetőségtől kapott bizalmat szeretném meghálálni a pályán mutatott teljesítményemmel, alig várom, hogy bajnoki mérkőzésen is bemutatkozhassak a csapatban. Van kötődésem a Honvédhoz, miután édesapám és a testvérem is játszott Kispesten. Pozitív dolognak tartom, hogy a szurkolók a legnehezebb helyzetben is csapat mellett állnak, mi pedig azon leszünk, hogy minél több pontot szerezzünk a tavaszi szezonban” – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának a kapus. Rácz 24 mérkőzésen védte az MTK kapuját, ebből 11 találkozót zárt kapott gól nélkül, ám az idei szezonban még egyetlen meccsen sem lépett pályára. Összesen 66 NB I-es mérkőzéssel rendelkezik.

