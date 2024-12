A magyar labdarúgó-válogatottnak óriási megtiszteltetést jelentett, hogy 1961 decemberében Dél-Amerikába invitálták a csapatot, ahol az akkori világsztár játékosok - többek között - Chile és Uruguay ellen is hivatalos mérkőzésen léphettek pályára. Ez azt is jelentette, hogy ezek a játékosok a karácsonyt is távol töltötték, mert az Uruguay elleni összecsapást 1961. decemer 23-án rendezték meg. S e mérkőzés után sem volt még lehetőség az azonnali hazautazásra.

Közös edzés nélkül indult el Baróti Lajos csapata Dél-Amerikába. A Népsport 1961. december 7-i számának címoldalára mindössze pár soros hírként tudott kikerülni, hogy a magyar labdarúgó-válogatott tagjai 37 órás utazás után megérkeztek Chilébe. Karácsony? Erről minden utazó lemondhatott, lemondott. Két nappal később újabb részletek derültek ki. A későbbi MLSZ-elnökként hírhedtté vált kommunista sporvezető, Kutas István ekkor még a lap kiküldött tudósítójaként jelentkezett a távoli földrészről. (Naná, hogy ő utazott, ilyen utakra csak a legmegbízhatóbb elvtársak mehettek.) Kutas szerint a csapatot idegileg és fizikailag is nagyon megviselte az, hogy 25 órát folyamatosan egy repülőgép belsejében, ráadásul az óceán felett töltöttek. A magyar labdarúgó-válogatott 1961 december elején indult el Dél-Amerikába, ahol a karácsonyt is ott töltötték

Fotó: Pálfai Gábor, Mikó László / MTI Karácsony Dél-Amerikában Pedig ez a dél-amerikai meghívás óriási dicsősége volt a magyar labdarúgásnak, mert azért a meghívók sem akárkiknek postázták az invitálást. A Népsport szerint ezt annak is köszönhettük, hogy a szovjet labdarúgó-válogatott "megágyazott" a magyarnak azzal, hogy korábban a szovjet csapat három győzelmet is aratott egy hasonló túrán Dél-Amerikában. Bármennyire is hihetetlen, de csak a csapat érkezése után alakult ki a magyar válogatott végső programja. Ezek szerint: 1961. december 9.: Chile-Magyarország (Santiago)

1961. december 13.: Chile-Magyarország (Santiago)

1961. december 23. Uruguay-Magyarország (Montevideo)

1961. december 28. Penarol-Budapest-válogatott (Montevideo) Az eredeti tervek szerint lett volna még egy Ecuador elleni meccs is, de az ottani hatóságok nem adták meg a magyaroknak a beutazási vízumot. S miközben ezek a tárgyalások a santiagói Hilton Carera szállodában folytak, megjelent az 1958-as brazil világbajnok csapat mestere, Vicente Feola. A brazilok szövetségi kapitánya, Vicente Feola (a képen balra) is megérkezett Chilébe

Fotó: Agência Estado via AFP Ő is azért utazott Chilébe, hogy a magyar csapatot megnézze, na meg azért, mert egy évvel később, 1962-ben itt rendezték a labdarúgó-világbajnokságot. Súlyos vereség a nyitányon December 9-én már ki sem nyitottak a stadion jegyénztárai Santiagóban, mert minden jegyet eladtak a Chile-Magyarország mérkőzésre. Helyi idő szerint 22.00-kor, magyar idő szerint hajnali 3.00-kor kezdődött a meccs, amelyet idehaza sem a tévében nem láthattak, sem a rádióban nem hallhattak. Chile-Magyarország 5:1

Santiago, Estadio Nacional. 55.000 néző. Vezette: Armenthal (uruguayi).

Chile: Escuti - Cruz, R., Sanchez, Valdes - Contreras, Rojas - Moreno, Toro, Landa, Fouilloux, L. Sanchez.

Magyarország: Grosics - Mátrai, Sípos, Dalnoki - Solymosi, Bundzsák - Göröcs, Bozsik, Albert, Tichy, Fenyvesi dr.

Góllövő: Landa, Landa, L. Sanchez, L. Sanchez, Sepulvada (11-esből), illetve Tichy (11-esből).

Csere: Grosics helyett Szentmihályi, Dalnoki helyett Sóvári, Bozsik helyett Machos, Fouilloux helyett Sepulvada (mind a szünetben). Súlyos vereséggel kezdte tehát a túrát Baróti Lajos csapata, de ezen nem is lehetett csodálkozni. Arettenetesen hosszú utazás fáradalmai és az időeltolódás okozte nehézségek most jöttek ki a játékosokon.

Sipos Ferenc, Grosics Gyula, Sándor Károly, Kotász Antal - időtöltés két válogatott meccs között

Fotó: Fortepan A Népsport nem fukarkodott a kritikákkal. Az újság szerint a magyar csapat játékosai a taktikai fegyelmezetlenségeknek és a rossz játékfelfogásnak köszönhették a vereséget. Chile joggal ünnepelt, hiszen azok után, hogy az ő válogatottjuk kikapott a szovjetektől, a magyarok 5:1-es legyőzése számukra örömünneppel ért fel. Ne feledjük azt sem, hogy a magyar válogatott megítélése 1961-ben egészen elképesztő volt Chilében. Az emberek nem felejtették el 1954-et, amikor a svájci világbajnokságon Magyarország Brazíliát és Uruguayt is legyőzte. A 0:0 már sokkal jobban festett Nagy búslakodásra nem volt idő - annak ellenére sem, hogy a magyar nemzeti tizenegyet alaposan fejbe verte az 1:5-ös vereség. Már csak azért sem lehetett a sebeket nyalogatni, mert következett a Chile elleni visszavágó. Közbevetőleg érdemes megjegyezni, hogy miközben a nemzeti csapat a Chile elleni második meccsére készült, addig a Ferencváros is megkezdte dél-amerikai túráját. A zöld-fehérek egy másik országban, Argentínában, Buenos Airesben játszottak 0:0-s döntetlent a Boca Juniors csapatával.

1961. december 13-án, Santiagóban jött a magyar válogatott második mérkőzése Chile ellen. Mészöly Kálmán ezen a meccsen mutatkozott be a magyar válogatottban. Chile-Magyarország 0:0

Santiago, Estadio Nacional. 40.000 néző. Vezette: Marino (uruguayi).

Chile: Escuti - Valdies, R. Sanchez, Rodríguez - Cruz, Sepulvada - Moreno, Toro, Lancia, Fouilloux, L. Sanchez.

Magyarország: Grosics - Mátrai, Mészöly, Sóvári - Solymosi, Sípos - Kuharszki, Göröcs, Albert, Tichy, Fenyvesi dr. A 28. percben olyan dolog történt, amely egy évvel később, az 1962-es világbajnokságon is megesett, de akkor annak sokkal tragikusabb kövekezménye lett, mint a santiagói eseményeknek. Szóval, Tichy Lajos végzett el a kaputól 20 méterre egy szabadrúgást. Bombalövése nyomán a labda a felső kapufáról a gólvonal mögé vágódott. Az uruguayi bíró azonban nem adta meg a gólt. Egy évvel később, a csehszlovákok elleni vb-negyeddöntőben ugyanez volt a helyzet, csak akkor nem Marinónak hívták a bírót, hanem Latisevnek és nem uruguayi volt, hanem szovjet. Egyre idegesebb mindenki, fáradnak a játékosok Ennek ellenére és a 0:0 ellenére is a chilei sajtó nagy tisztelettel beszélt a magyar csapatról, amely tovább pergette a napokat a 30 fokos hőségben, Dél-Amerikában. A játékosok minden egyes nap elteltével egyre többet gondoltak az otthon hagyott szeretteikre, családtagjaikra. A kor, amelyben éltek, teljesen más volt, mint a mai, szó sem lehetett arról, hogy valaki kimutassa érzelmi gyengeségét vagy azt, hogy mennyire vágyik haza. A telefonálási lehetőségek is teljesen mások voltak, a ma emberének elképelhetetlen lenne, hogy ne érjen el bárkit egy mobilelefonnal. A Chilében, majd később Uruguayban táborozó magyarok azonban azt sem tehették meg, hogy legalább távbeszélőn felvegyék a kapcsolatot családtagjaikkal. Ráadásul, a menet közben újra és újra átalakuló program szerint a csapat egészen december 30-ig a dél-amerikai kontinensen maradt, így arra sem számíthattak, hogy legalább szilveszterre hazaérnek. Ha tudták volna, mi vár rájuk hazafelé, lehet, hogy neki sem vágnak az útnak. Mindez az 1962-es sikeres vb-szereplés érdekében történt - természetesen.

Némi változatosságot csak az jelentett, hogy 1961. december 17-én a magyar csapat Santiagóból Concepciónba tette át a székhelyét. Ebben a 180 ezer lakosú városban került sor a Budapest-válogatott - Concepcion-válogatott meccsre, amelyet tehát ezen a néven jelölt csapatban játszottak le a magyarok. Ezt az összecsapást 3:0-ra nyerte meg a Budapest-válogatott néven szereplő csapat, amely - természetesen - egyenlő volt az A-válogatottal. Kilencedik napja volt úton a magyar csapat, s a játékosok közül többen idegi fáradtságra panaszkodtak. Ezt egy mondatban intézte el a Népsport, pedig azért ennél többről volt szó. A meccsek közötti időszakok roppant egyhangúsága tetézte azt az állapotot, amelybe a játékosok egy része belekerült. Ugyanakkor a vezetőség igyekezett a harci tüzet fenntartani, olyan mondatokkal, hogy Uruguayban felajzva várják a nemzeti tizenegyet, mert az egész ország arra készül, hogy a mérkőzésen visszavágjon az 1954-es világbajnokságon elszenvedett vereségért. Tortúra Urugayban 1961. december 20-án a magyar küldöttség elhagyta Chilét és Santiagóból Uruguay fővárosába, Montevideóba repült. Itt teljesen más körülmények fogadták a csapatot. Míg Chilében minden pillanatban látszott, hogy Baróti Lajos együttesét a feltétlen tisztelet övezi (ennek oka az is lehetett, hogy a chileiek már az 1962-es vb-re készülve nagyon nem szerették volna, ha bárki is rossz hírét viszi országuknak), addig ez Uruguayban nem volt így. A szervezők nem küldtek a montevideói repülőtérre autóbuszt, majd a szállás kijelölését is huza-vona előzte meg. Mindez három nappal karácsony előtt történik, több mint 10 ezer kilométerre a szülőhazától. Ráadásul ekkor a keret több tagja is gyomorrontással bajlódott. A Népsport ennek sem tulajdonított nagy jelentőséget - megüzenték, mindenki jól van, nem kell aggódni. Uruguay fővárosa, Montevideo a hatvanas években

Fotó: Roger-Viollet via AFP Az Uruguay elleni mérkőzés 1961. december 23-án, helyi idő szerint 22.00-kor, magyar idő szerint december 24-én hajnali 3 órakor kezdődött. Így aztuán a december 24-én megjelenő Népsportban egy szó sem esett a meccsről, Kutas István néhány semmitmondó sorral jelentkezett az uruguayi fővárosból. A cikk végén ez állt: A magyar válogatott keret tagjai a Népsporton keresztül köszöntik hozzátartozóikat, kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt kívánnak minden ismerősüknek!" December 25-én, 26-án és 27-én sem jelent meg a sportújság, amely így csak december 28-án tudott beszámolni arról mi történt Montevideóban. Uruguay-Magyarország 1:1

Montevideo, 22.000 néző. Vezette: Ventori (argentin).

Uruguay: Dognotti - Troche, Mallinovezky, J. Gonzales - Perruza, Alvarez - Mattera, Oyarlide, Savia, Douksas, Escarada.

Magyarország: Grosics - Mátrai, Mészöly, Dalnoki - Solymosi, Sípos - Farkas, Göröcs, Albert, Tichy, Fenyvesi dr.

Csere: Göröcs helyett Bozsik. Pedig a magyar együttes akár meg is nyerhette volna a barátságos találkozót, ha Ventori játékvezető megadja Sipos Ferenc teljesen szabályos bombagólját. Az argentin bíró azonban – máig érthetetlen módon – lest jelzett és nem mutatott középre. Albert Flóriánt a második félidőben a tizenhatoson belül vágták fel – a bíró ekkor épp másfelé nézett. Kissé lejtett a pálya Montevideóban. A magyar csapat gólját ezen a meccsen Solymosi Ernő szerezte – ezt már nem tudták nem megadni.

Az 1:1-es végeredmény miatt mind a két országban elégedetten kommentálták a történéseket. A magyarok azt hangsúlyozták, hogy újfent nem kaptak ki a kétszeres világbajnoktól, az uruguayi oldalon pedig azt hangsúlyozták, hogy bár a két csapat játékerejét nem lehetett összehasonlítani az 1954-es világbajnokságon szerepelt csapatok erősségével, a meccs jól szolgálta a felkészülést. A Fradi és a Dózsa játékosok nem térhettek haza Mire Montevideóban vége lett a meccsnek, a naptárak már ott is december 24-ét mutattak. Hihetnénk, hogy a magyar szakvezetés és a játékosok is megpihenhettek kissé. Ám ekkor újabb, s nem várt izgalmak következtek. A következő, december 27-re Argentínába tervezett edzőmeccset le kellett mondani, mert a Penarol december 28-án akart megmérkőzni a magyarokkal. Baróti Lajos szövetség kapitány kijelentette, hogy erről szó sem lehet. Sokak fejében már a hazatérés gondolata volt, de a Ferencváros és az Újpesti Dózsa válogatott játékosainak ez nem adatott meg. Nekik a válogatott túrájának végén még csatlakozniuk kellett klubcsapatukhoz. A Ferencváros - ahogyan ezt ebben a cikkben már megírtuk - szintén Dél-Amerikában portyázott, az Újpesti Dózsa pedig Costa Ricában és Kubában, azaz Közép-Amerikában túrázott.

Ám hátra volt még egy meccs a Penarol ellen, amelyet szintén a Budapest-válogatott elnevezésű csapat vívott meg december 28-án. Ezt a gólokban gazdag összecsapást 4:3-ra nyerte meg a magyar együttes. Majd 1961. december 30-án, délután végre elindulhatott a magyar csapat hazafelé. A küldöttség először Londonba repült - mire oda megérkeznek, már szilveszter napja volt. Onnan egy repülő előbb Amszterdamba vitte őket, s csak onnan indulhattak el Budapestre. Mire a gép leszállt (volna) velük a magyar fővárosban, már 1962-t mutatta a naptár. Borzalmas bumlizás hazafelé Csakhogy valami egészen más dolog történt. A csapat nem január 1-én, hanem két nappal később, 1962. január 3-án érkezett meg Magyarországra. A montevideói indulás még rendben is volt, de mire a repülő London fölé érkezett, kideült, hogy a brit fővárost ellepő, szokatlanul nagy havazás miatt a londoni reptéren nem lehetett leszállni. A gép így végül Bornemouth légikikötőjében landolt. Mivel ott semmilyen csatlakozási lehetőség nem várta a magyarokat, a csapat játékosai kénytelenek voltak ott aludni, majd másnap vonattal indultak el Londonba. Csak január 2-án este tudtak egy géppel Bécsbe repülni. Az osztrák fővárosba 22.30 órakor érkeztek meg, ahonnan autóbusszal kellett tovább utazniuk Budapest felé. Repülővel indultak Dél-Amerikába, autóbusszal érkeztek meg onnan

Fotó: Fortepan Képzelhetjük, mekkora örömujjongás övezte azt a pillanatot, amikor a hazatérő játékosok megérkeztek a Népstadion toronyépületéhez -hajnalban. Az elcsigáztott focisták összetörve szálltak ki a buszból, miközben tudták: a karácsonyt és a szilvesztert is elrabolták tőlük. De ekkor még mindenki szeme előtt ott lebegett a szent cél, az 1962-es világbajnokság. Amelyen ötödik helyen végzett a magyar válogatott. Ha pedig idáig eljutott az olvasásban, hallgassa meg beszélgetésünket az 1961-es Uruguay-Magyarország mérkőzésről:

